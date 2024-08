An der DAX-Spitze thront heute Vonovia. Die Aktie des Bochumer Wohnungskonzerns legt 2,5 Prozent zu. Die kurzzeitig eingeläutete Korrektur scheint damit bereits wieder beendet. Nicht nur charttechnisch haben die Bullen das Ruder derzeit in der Hand. Auch fundamental hellt sich das Bild zusehends auf.Nach einem Tag Auszeit nimmt die Vonovia-Aktie am heutigen Freitag bereits wieder Fahrt auf. Der befürchtete Test der Unterstützung im Bereich von 30 Euro ist damit vorerst ausgeblieben. Stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...