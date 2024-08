DJ PTA-News: Biofrontera AG: Erfolgreiche Hauptversammlung mit umfassender Zustimmung und neuen Aufsichtsratsmitgliedern

Leverkusen (pta/30.08.2024/14:35) - Die Biofrontera AG gibt bekannt, dass auf der Hauptversammlung am 28. August 2024 allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt wurde. Darüber hinaus wählte die Hauptversammlung drei neue Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat.

In ihrer Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre fasste Pilar de la Huerta, Finanzvorstand der Biofrontera AG, die Entwicklungen des vergangenen Geschäftsjahres zusammen und gab einen Ausblick auf die Zukunft: "2023 war ein erfolgreiches Jahr, in dem wir unseren eingeschlagenen Weg zu nachhaltiger Profitabilität unter Beweis gestellt haben. Darüber hinaus sind wir für langfristiges Wachstum gut aufgestellt - getrieben durch starke Vermarktungskooperationen im europäischen Markt, die uns als dermatologisches Spezialpharmaunternehmen gerade in unserem europäischen Kernmarkt Deutschland noch stärker machen werden."

Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat hat die Hauptversammlung ihre Vertreter neu gewählt. Dem neuen Aufsichtsrat gehören an: Alexander Link, Dr. Helge Lubenow, Dr. Heikki Lanckriet, Hansjörg Plaggemars, Tobias Reich und Karlheinz Schmelig. In seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat Herrn Link zu seinem Vorsitzenden, während Frau Dr. Lubenow zur Stellvertreterin gewählt wurde. Des Weiteren setzen sich die Ausschüsse wie folgt zusammen: Der Prüfungsausschuss ist besetzt mit Frau Dr. Lubenow und Herrn Plaggemars, sowie Herrn Schmelig als Vorsitzenden. Der Nominierungs- und Personalausschuss ist mit Herrn Link und Herrn Schmelig besetzt und Frau Dr. Lubenow bleibt weiterhin Vorsitzende dieses Ausschusses.

"Ich bedanke mich für die Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden und freue mich auf die Aufgabe, die Biofrontera AG auf ihrem weiteren Wachstumskurs zu begleiten", kommentierte Herr Link seine Wahl. "Den gestern ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern danke ich für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in diesem wichtigen Gremium. Und ich freue mich auf eine ebenso konstruktive Zusammenarbeit mit allen bisherigen und den heute neu gewählten Mitgliedern, dem Vorstand und den Mitarbeitern der Biofrontera AG."

Bei der Hauptversammlung waren 4.788.699 stimmberechtigte Aktien präsent, was einem Anteil von 78,8 % des Grundkapitals entspricht. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter "Investoren/Hauptversammlung" einsehbar.

Über Biofrontera AG: Die Biofrontera AG ist ein internationales Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer dermatologischer Produkte spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf den europäischen Markt strebt das Unternehmen nachhaltiges Wachstum und langfristige Profitabilität an.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen des Managements der Biofrontera AG basieren. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung des Unternehmens wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

