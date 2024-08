Berlin (ots) -Am kommenden Sonntag, 1. September 2024, wird in Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt, drei Wochen später folgt die Landtagswahl in Brandenburg.Kommt es in den beiden Bundesländern zum Politbeben? Welche Koalitionen sind denkbar, welche gelten als ausgeschlossen? Verfehlen die Ampelparteien ihren Einzug in die Landesparlamente in Erfurt und Dresden? Und welche Konsequenzen zieht Berlin?Live aus Thüringen, Sachsen und Berlin berichtet WELT TV am Sonntag, 1. September 2024, ab 17:00 Uhr über die Entwicklungen des Wahlsonntags. Im Studio kommentieren der stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander, Kolumnist Hans-Ulrich Jörges sowie WELT-Reporterin Anna Schneider die Ergebnisse der Landtagswahlen. Im anschließenden WELT Talk Spezial um 21 Uhr diskutiert WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard mit Alice Weidel (AfD), Jens Spahn (CDU), Bijan Djir-Sarai (FDP) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen).Exklusive Umfragen für WELT präsentiert Civey-Chefin Janina Mütze, moderiert wird die Sendung von Tatjana Ohm und Carsten Hädler.Der Wahlsonntag in Sachsen und Thüringen live auf WELT TV - Am Sonntag, 1. September 2024, von 17:00 bis 21:00 Uhr und der WELT Talk Spezial ab 21 Uhr auf WELT TV sowie im Livestream auf WELT.de.Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comMoritz SchudnagiesCommunications Manager WELT-Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5854400