© Foto: DALL*E



Der Bitcoin ist im August zweistellig gefallen und damit hinter traditionellen Vermögenswerten zurückgeblieben. Warum?Eine abnehmende Liquidität und die anhaltenden Sorgen, dass Regierungen Teile ihrer Bitcoin-Bestände verkaufen könnten, haben einen Aufschwung der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt verhindert. Die USA, China, Großbritannien und die Ukraine sind potenzielle Quellen für solche Verkäufe, ebenso wie Gläubiger, die Token von der zusammengebrochenen Krypto-Börse Mt. Gox erhalten. Dies ist Teil eines möglichen Überhangs an Bitcoin-Angeboten in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar, so eine Analyse der Datenseite Kaiko. Kaiko schätzt, dass die US-Regierung etwa …