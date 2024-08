Der Goldpreis kann sich weiter oberhalb von 2.500 Dollar behaupten und konsolidiert aktuell aufdiesem Niveau. In einem Interview mit dem Internetportal kitco.com erklärt John LaForge, Leiter der Abteilung Real Asset Strategy bei Wells Fargo, dass er nicht an eine baldige Trendumkehr bei Gold glaubt.LaForge merkte an, dass der Versuch, vorherzusagen, wo diese Rallye enden wird, zwecklos ist. Er fügte hinzu, dass es sich bei dieser Rallye lediglich darum handelt, dass der Markt zum Rest des Sektors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...