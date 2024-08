Flensburg (ots) -Die Firma Johannes Kordt Handelskontor GmbH, Flensburg, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt Ja! Cashewkerne 200g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum "bis Ende Februar 2025" und der Fertigwarencharge 58824 zurück. Grund für den Rückruf der betroffenen Charge sind Fremdkörper in Form von Glas.Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen. Von dieser Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen nicht betroffen.Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Johannes Kordt Handelskontor GmbH bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ausdrücklich.Pressekontakt:Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: kundenfragenjohk@johs-kordt.deOriginal-Content von: Johannes Kordt Handelskontor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176071/5854423