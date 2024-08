Der deutsche Logistikdienstleister HGK LI setzt erste Elektro-Lkw in seiner Flotte ein. Zwei Fahrzeuge des Typs Volvo FH Electric werden ab sofort im Shuttleverkehr am Standort Ladenburg in Baden-Württemberg für einen Kunden aus der pharmazeutischen Industrie in den Dienst geschickt. Bei der HGK LI handelt es sich um die HGK Logistics and Intermodal GmbH, ein Unternehmen der Häfen und Güterverkehr Köln AG, die wiederum zum Stadtwerke Köln Konzern ...

