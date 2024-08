Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Sonntag, 8. September 2024, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum MainzEs wird es wild im Fernsehgarten. Auftreten werden unter anderem eineStuntshow, Wüstentiere, Line-Dance und jede Menge Country-Feeling.Gäste: Cascada, More Than Words, Joey Heindle, Tokunbo, Max von Milland, Nico Spedicato und andere.-------------------------------------------Sonntag, 15. September 2024, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenHeute reist der Fernsehgarten mit Schlagern um die Welt. Bekannte Stars bringen die Zuschauer mit ihren Hits in exotische Länder und an Sehnsuchtsorte.Gäste: Michael Holm, Vincent Gross, Patrick Lindner, Olaf der Flipper, Cora, Die Schlagerpiloten, Cliff & Rexonah, Cindy Berger, Bernhard Brink, Gaby Baginsky und andere.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonntag, 22. September 2024, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenTiere, Stars und Sensationen: Auftreten werden Enten, Igel, Kühe und menschliche Top-Prominenz.Gäste: Die Ehrlich Brothers, Lutz van der Horst, Maite Kelly, Ben Zucker und viele mehr.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonntag, 29. September 2024, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenOktoberfest meets Hüttensause: Zum Saisonabschluss feiert Kiwi auf dem Lerchenberg mit den Zuschauern eine Riesengaudi.Gäste: voXXclub, Die Draufgänger x Hannah, Thierseer, Dorfrocker & Kings of Günter und viele andere.Letzter "ZDF-Fernsehgarten" der Saison 2024Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5854442