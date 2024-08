© Foto: Uli Deck/dpa



Gold steht derzeit hoch im Kurs. Doch auch weitere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium erfreuen sich einer hohen Nachfrage.Gold erreicht derzeit fast täglich in verschiedenen wichtigen Währungen wie Euro und US-Dollar neue Allzeithochs. Allein in den vergangenen zwölf Monaten betrug der Anstieg in US-Dollar mehr als 31 Prozent, während der langfristige Durchschnitt 4,56 Prozent p. a. beträgt (26.08.2024). Doch welche Faktoren treiben derzeit den Goldpreis? Gründe für den starken Goldpreisanstieg Der Performancevergleich macht deutlich, dass die aktuelle Goldpreis-Entwicklung außergewöhnlich und deshalb eher beunruhigend ist. Denn Gold ist nicht produktiv und erwirtschaftet keine …