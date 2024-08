DJ ENERGIE-BLOG/BDEW: Netzagentur-Plan wichtige Entlastung für Ökostrom-Länder

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BDEW: Vorschläge der Netzagentur wichtige Entlastung für Ökostrom-Länder

Nach Ansicht des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ermöglicht die von der Bundesnetzagentur nun festgelegte Umwälzung der Mehrkosten eine Entlastung für Netzbetreiber sowie Kunden in Regionen mit einem besonders hohen Erneuerbaren-Ausbau. "Besonders positiv ist, dass eine zeitnahe und praxissichere Umsetzung im Fokus steht, etwa in Bezug auf die pauschalen Ansätze und Abwicklungsfragen. Wichtig ist, dass die neue Regelung keine Anreize zur Zersplitterung von Netzen gibt. Dies werden wir nach Einführung der Regelungen genau beobachten", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Grundsätzlich könne die heutige Festlegung nur der erste Schritt einer umfassenderen Netzentgeltreform sein, um das System für die weiteren Anforderungen der Energiewende fit zu machen und eine sachgerechte Verteilung von energiewende- und transformationsbedingten Netzkosten sicherzustellen. Die Netzagentur sollte hierzu in den kommenden Monaten wie angekündigt Vorschläge vorlegen.

BEE sieht bei Energiegesetzen Nachbesserungspozential

Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) sieht in dem Referentenentwurf aus dem Wirtschaftsministerium zum Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) einen starken Aufschlag, wo es aber Nachbesserungspotenzial gibt. Für Bürger werde die Teilhabe an der Energiewende gestärkt. Schwächen habe der Referentenentwurf jedoch im Bereich der Netzverknüpfung. "Die vom BEE vorgeschlagene Überbauung der Verknüpfungspunkte mit mehreren Erneuerbare-Energien-Anlagen, flankiert von Speichern und Sektorenkopplung, ist im Entwurf nicht enthalten. Hier wird eine große Chance vertan, die bereits bestehende Netzinfrastruktur effizienter zu nutzen und somit zu einem schnelleren und kostengünstigeren Ausbau der Erneuerbaren beizutragen", kritisierte BEE-Präsidentin Simone Peter.

