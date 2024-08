Kursbewegungen und Dividendenprognose

Die Scout24-Aktie zeigte zuletzt eine gemischte Performance auf dem XETRA-Marktplatz. Am Nachmittag notierte die Aktie bei 69,25 EUR, ein Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vortageswert. Zu Handelsbeginn lag der Kurs noch bei 68,60 EUR. Die bisherige Höchstmarke des Tages betrug 69,40 EUR. Insgesamt wurden 18.951 Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch wurde am 22.07.2024 bei 74,15 EUR erreicht. Derzeit liegt der Kurs 7,08 Prozent unter diesem Spitzenwert. Das 52-Wochen-Tief befindet sich bei 55,20 EUR, erreicht am 01.11.2023, was einem Abstand von 24,18 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Für das laufende Jahr wird eine Dividendenausschüttung von 1,23 EUR je Aktie erwartet, was einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (1,20 EUR) entspricht. Analysten prognostizieren einen fairen Wert von 79,39 EUR für die Aktie.

Finanzzahlen und Zukunftsaussichten

Am 25.03.2021 veröffentlichte Scout24 seine Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR, unverändert zum Vorjahresquartal. Ebenso stagnierte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR. Für das kommende Quartal erwartet Scout24 die Veröffentlichung der Zahlen am 31.10.2024 und für Q3 2025 am 30.10.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,71 EUR erzielen wird. Diese stabilen Prognosen könnten das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Wachstumschancen des Unternehmens stärken.

