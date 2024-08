München (ots) -Über den Sommer hat sich in Islands touristischer Infrastruktur so einiges getan. Zu den Neuerungen zählen vier geplante Hotels in und um Akureyri, im Hohen Norden Islands. Mit den vier Neueröffnungen steigert sich das Zimmerkontingent signifikant, alleine die Eröffnung des neuen Fosshótels wird 120 weitere Übernachtungsmöglichkeiten nach Akureyri bringen.Höfði LodgeHöfði Lodge ist eine luxuriöse Abenteuerlodge im Norden Islands, nur 25 Minuten von Akureyri entfernt. Sie bietet 40 Zimmer mit spektakulärem Blick auf den Eyjafjörður, Balkonen und Außen-Whirlpools. Zur Ausstattung der Lodge gehören ein Restaurant, eine Dachterrassenbar, ein Spa, ein Fitnessraum, Konferenzräume und Unterhaltungsmöglichkeiten. Gäste können Aktivitäten wie Heliskiing, Walbeobachtungen und Reiten unternehmen. Die Lodge bietet zudem individuell anpassbare Tour-Pakete und Transportmöglichkeiten, einschließlich eines 10-minütigen Hubschrauberflugs vom Flughafen Akureyri.Der nahe gelegene bietet einzigartige geothermische Landschaften, darunter die Mývatn-Naturbäder und die Lavafelder von Dimmuborgir, die zum Wandern und Entspannen einladen. Naturliebhaber können auch den Goðafoss und den Dettifoss besuchen, zwei der spektakulärsten Wasserfälle Islands. Darüber hinaus bieten die malerische Kolugljúfur-Schlucht und die Lava-Pfeiler von Kálfastrandarvogar hervorragende Möglichkeiten für landschaftlich reizvolle Wanderungen und Fotografie. www.hofdilodge.comFosshótelÍslandshótel, Betreiber der Fosshótel-Gruppe in ganz Island, hat die Eröffnung eines neuen 120-Zimmer-Hotels neben der Forest Lagoon (https://www.forestlagoon.is/) in der Nähe von Akureyri angekündigt. Das Hotel, das im Frühjahr 2026 eröffnet werden soll, wird ein Restaurant, einen Konferenzsaal und einendirekten Zugang zur erweiterten Forest Lagoon bieten. Die Lagune ist bereits sowohl bei Einheimischen als auch von Besuchern sehr beliebt. www.islandshotel.isHotel AkureyriHotel Akureyri ist ein einzigartiges Mikro-Hotel im Herzen der Stadt im Norden Islands, das sich über vier Gebäude erstreckt. Es bietet modernen Komfort, personalisierte Erlebnisse und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Hotel verfügt über ein Restaurant, das auf lokale Zutaten setzt, sowie eine Hydrokultur-Farm, die frische, nachhaltige Produkte produziert. Ein vierstöckiger Anbau, der im Sommer 2024 eröffnet, wird eine neue Lobby, eine Bar und eine Lounge sowie 52 zusätzliche Zimmer umfassen. www.hotel-akureyri.comHótel SkáldEin neues Hotel der Hilton-Marke Curio, inspiriert von der isländischen Poesie "Skáld", wird im Zentrum von Akureyri eröffnet. Das 70-Zimmer-Hotel ist das erste Hilton-Haus außerhalb von Reykjavík. Als Teil der Curio-Kollektion verfügt das Skáld-Hotel über eine einzigartige Architektur und Gestaltung sowie erstklassige Speisen und Getränke. www.hilton.com/en/locations/curio-collectionNEUE RESTAURANTSJötunn RestaurantDas neueste kulinarische Angebot in den nördlichen Westfjorden befindet sich in einem umgebauten Kuhstall in Arnardalur bei Ísafjörður. Die angebotenen kulinarischen Highlights sind dabei vielfältig, von Brunch über Sushi bis hin zu BBQ-Rippchen oder Tigerkrabben. Von den Sitzplätzen im Außenbereich können Gäste nicht nur die Köstlichkeiten, sondern auch die Aussicht auf Islands Natur genießen. Das Jötunn Restaurant verspricht nicht nur köstliche Aromen, sondern auch ein unvergessliches Dining-Erlebnis inmitten der Schönheit der Westfjorde.Pressekontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Anna Jablonowski und Saskia Strobl unter IcelandDACH@finnpartners.com.Original-Content von: Business Iceland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146441/5854457