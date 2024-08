TRADINGIDEE des Tages | COPPER (29.08.2024)

Fakten

Der Bergbaukonzern BHP Billiton erwartet für 2024 nur einen geringfügigen Anstieg des Kupferüberschusses und ein erhebliches Defizit auf der Seite der Kupferkonzentrate

Ein schwächerer Dollar und erwartete Zinssenkungen in den USA könnten die Dynamik auf dem Markt für so genannte harte Rohstoffe begünstigen - solange die Daten aus den USA sehr solide bleiben und eine Rezession in China ausbleibt

Die Bestände an der Shanghaier Börse sind deutlich rückläufig und befinden sich auf einem klaren Abwärtstrend; in den letzten beiden Wochen gab es laut einem Bericht von Hightower den größten Rückgang der inländischen Kupferbestände im gesamten Jahr 2024 (24.000 bzw. 11.100 Tonnen)

Background - Meinung:

Ein schwächerer Dollar und erwartete Zinssenkungen in den USA könnten die Dynamik auf dem Markt für sogenannte harte Rohstoffe, einschließlich Kupfer, begünstigen - sofern die Daten aus den USA solide bleiben und sich die "rezessive" Stimmung in China nicht bald verschlechtert. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass Kupfer zum ersten Mal seit Mitte Februar 2024 über den einfachen gleitenden 200-Session-Durchschnitt (SMA200) gestiegen ist und die Eilmeldung über 9300 geschafft hat, wo wir das 23,6-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom Mai sehen. Sollte es den Bullen gelingen, erneut über den SMA50 in der Nähe von 9350 auszubrechen, der im Juli einen lokalen Widerstand markierte, ...

