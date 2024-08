Los Angeles (ots/PRNewswire) -Unterstützt von vier VCs, einem beispiellosen Beirat und jahrzehntelanger Erfahrung liefert Aghanims Direct-to-Consumer Game Hub Strategie einen signifikanten Nettoumsatzschub im Vergleich zu Webshops für Mobile Game StudiosAghanim, ein bahnbrechendes Mobile-Gaming-Fintech-Unternehmen, das vom ehemaligen Geschäftsführer und technischen Direktor von Xsolla gegründet wurde, hat den öffentlichen Start seiner Plattform, die den Nettoumsatz von Mobile-Game-Publishern um mehr als 200 % steigern soll, bekannt gegeben.Unterstützt von mehreren großen VCs, die gerade ihre Investitionen aufgestockt haben, und einem sehr erfahrenen Beirat, ist Aghanim die einzige vollständig selbstverwaltete End-to-End-Lösung in der mobilen Spieleindustrie, die webbasierte Game-Hub-Erstellung und -Verwaltung, integrierten E-Commerce, Live-Ops-Automatisierung, Community-Engagement sowie eine Zahlungsplattform als eine Suite interoperabler Tools bietet.Innovative Lösungen für Entwickler von mobilen Spielen Die Plattform von Aghanim wurde entwickelt, um die Monetarisierung von Handyspielen zu revolutionieren und die Nettoeinnahmen von Entwicklern durch sichere, konforme, webbasierte Direct-to-Consumer-Lösungen zu steigern. Der Game Hub von Aghanim hebt sich von den leistungsschwächeren traditionellen browserbasierten Webshops ab, die oft 2 - 4 % des Umsatzes mit mobilen Spielen außerhalb der Plattformen erzielen. Als anspruchsvollere Lösung fördert Aghanims umfassende Suite funktionaler Tools und Erlebnisse für Spielestudios und deren Spieler organische Rückbesuche auf der Direct-to-Consumer-Spielewebsite, die dazu beitragen sollen, mehr als 50 % des Umsatzes von der Plattform verschieben. Dies zeigt durchweg ein durchschnittliches Ergebnis von 14 bis 18 % an Tag 1."Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung und des Fachwissens unserer vertrauenswürdigen Branchenberater und Fachleute, die unsere Game-Hub-Strategie erfolgreich umgesetzt haben, hat unser Ansatz Erfolgsquoten von 55 bis 65 % gezeigt, wodurch sich der Nettoumsatz deutlich verbessert hat. Durch die Generierung von mehr Nutzerkapital für unternehmenskritische Reinvestitionen in wichtige Bereiche wie die Nutzerakquise positioniert sich Aghanim als strategischer Partner für Unternehmensführer, die sich in der sich ständig verändernden Landschaft der mobilen Spiele besser zurechtfinden wollen", so Constantin Andry, Mitbegründer von Aghanim.Eine Helikopteransicht Publisher, die Aghanim nutzen, profitieren von der Möglichkeit, ihre umsatzstarken Spielenden aus ihren Apps heraus mit Community-Bereichen wie Facebook, Discord oder ihren eigenen webbasierten Game Hubs zu verbinden, die von Aghanim betrieben werden. Hier können die Spielenden Neuigkeiten lesen, kostenlose Geschenke anfordern und vieles mehr. Studios können diese "Wale" dann mit Metagame-Erlebnissen und Treueprogrammen ansprechen sowie ihnen programmgesteuert Upselling-Angebote auf der Grundlage von Spielereigenschaften unterbreiten, sobald sie sich im offenen Web befinden, und zwar außerhalb der Richtlinien der First-Party-Plattformen, was den Umsatz des Studios erheblich steigert.Kernprodukt Suite- Game Hub Builder: Ein codefreies Tool zur Erstellung von Websites für den direkten Kundenkontakt, welches Spielestudios ermöglicht, ein fesselndes webbasiertes Zuhause für ihre mobilen Spiele einrichten können. Der Game Hub Builder, der auf generativer KI basiert, erstellt eine erste Version des Hubs in weniger als 30 Sekunden und ermöglicht den Studios eine Feinabstimmung der Farben, der Optik und des gesamten Benutzererlebnisses.- LiveOps Builder: Ein bahnbrechendes visuelles Marketing-Automatisierungstool, das Spielende programmgesteuert bei der Stange hält und begeistert. Mit LiveOps Builder können Studios verschiedene Spielersegmente über verschiedene Kanäle hinweg präzise ansprechen. Maßgeschneiderte Kampagnen und individuelle Angebote - ausgelöst durch Ereignisse wie das Verlassen des Warenkorbs, den Besuch des Game Hubs oder den Stufenaufstieg - schaffen ein personalisiertes Erlebnis für Spielende. Nachrichtenkanäle wie Pop-ups, Push-Benachrichtigungen im Spiel und im Browser sowie E-Mails gewährleisten eine nahtlose Kommunikation.- Spieler-Segmentierung: Ein ausgeklügeltes System zur Kategorisierung von Spielenden auf der Grundlage von Verhalten, Vorlieben und Einsatzmustern. Durch das Verständnis der Spielersegmente können die Studios ihre Strategien anpassen, die Monetarisierung optimieren und das Spielerlebnis insgesamt verbessern.- SKU Management: Dieses Tool vereinfacht die Verwaltung von Lagerhaltungseinheiten (SKUs) für Spielestudios und rationalisiert den Prozess der Bestands-, Verkaufs- und Umsatzverfolgung. Mit dem SKU-Managementtool können sich Studios auf die Entwicklung außergewöhnlicher Spiele konzentrieren, während sie die finanzielle Arbeit im Back-Office Aghanim überlassen.- Billing Engine: Ein Mobile-First-Checkout-Erlebnis, bei dem die ständige Optimierung der Vertriebskosten im Vordergrund steht. Die Engine bietet die wertvollsten Zahlungsoptionen, darunter Kreditkarten, ACH, Apple Pay und andere, zusammen mit Merchant-of-Record-Funktionen wie Back-Office-Finanzaufgaben im Zusammenhang mit Steuern, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Währungsumtausch, Betrug, Rückbuchungen und anderen Aspekten des digitalen Handels in einem multinationalen Maßstab."Wenn wir den Entwicklern helfen, ihre Nettoeinnahmen zu steigern, hat das positive Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem der mobilen Spiele. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Direct-to-Consumer-Enablement haben wir die Plattform und den Game Hub Builder von Aghanim entwickelt, um die führende Lösung mit Angeboten zur Steigerung der Nettoeinnahmen von Entwicklern und Publishern von mobilen Spielen zu sein", so Konstantin Golubitsky, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von Aghanim.Vier in den USA ansässige VC-Firmen - der frühe Shopify-Investor Bessemer Venture Partners, Point72 Ventures, die führende Fintech-VC-Firma QED Investors und A16Z GAMES SPEEDRUN, ein bekannter Marktführer für Investitionen im Bereich Technologie und Spiele - haben Folgeinvestitionen getätigt. Dies unterstreicht das Engagement von Aghanim, Innovation und Wachstum in der mobilen Spieleindustrie voranzutreiben.Weiterhin wird Aghanims Position als einziges Fintech-Unternehmen, das sich voll und ganz auf mobile Spiele konzentriert und von Gründern mit umfassender kombinierter Erfahrung in der Videospiel- und Fintech-Branche gegründet wurde, gefestigt. Außerdem rühmt sich Aghanim mit einem beispiellosen Beirat, der sich aus einem breiten Spektrum von Schwergewichten der mobilen Spielebranche zusammensetzt.Aghanim lädt jetzt Handyspiel-Studios jeder Größe ein, ihre eigenen Direct-to-Consumer Game Hubs in Sekundenschnelle zu erstellen; der Zugang zur Plattform ist über die offizielle Website https://aghanim.com möglich.Schließen Sie sich Aghanims wachsender Liste von Studios für mobile Spiele an und verschieben Sie über 50 % der Einnahmen von der Plattform.Informationen zu Aghanim Aghanim ist ein Fintech-Unternehmen für mobile Spiele, das vom ehemaligen Geschäftsführer und technischen Direktor von Xsolla gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung innovativer Lösungen verschrieben, die es Entwicklern von mobilen Spielen ermöglichen, ihre Einnahmen zu maximieren und ihre Spielergemeinschaften effektiv einzubinden.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Aghanim.Pressekontakt:press@aghanim.comFolgen Sie Aghanim auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram für aktuelle Informationen.Aghanim wurde im Juni 2023 gegründet und ist ein Fintech-Unternehmen für mobile Spiele, das sich auf integrierten Handel, Liveops-Automatisierung, Community-Engagement und Zahlungen spezialisiert hat. Aghanim hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Monetarisierung und den Vertrieb von Handyspielen zu revolutionieren. 