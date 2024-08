Lübeck / Mainz (ots) -Vom 19. bis zum 30. August 2024 fand am Campus Hörakustik zum 15. Mal die "International Summer Academy" statt. 29 Fachkräfte aus Ägypten, Slowenien, Griechenland, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Bhutan, Zimbabwe, Indien, Peru, Hong Kong und von den Philippinen, die in der Hörgesundheit tätig sind, bildeten sich in allen Bereichen der Hörsystemanpassung fort.Während der Basisschulung wurden die Grundlagen der Hörsystemanpassung nach den höchsten deutschen Standards vermittelt. Neben der Durchführung einer Audiometrie stand u.a. die Beratung von hörgeschädigten Menschen im Fokus. Die Schulung für Fortgeschrittene widmete sich u.a. der Hörsystemanpassung bei Kindern, informierte über die hier zu beachtenden Besonderheiten und zeigte Wege auf, wie die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern bestmöglich gelingen können."Die International Summer Academy ist eine einzigartige Fortbildungsgelegenheit für Hörakustiker und Audiologen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in der Hörsystemanpassung auf den neuesten Stand bringen möchten", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Die Teilnehmer profitierten von hochwertigen Schulungen durch erfahrene Dozenten und praxisnahe Übungen mit modernsten Geräten. "Durch eine professionelle Ausbildung kann die Qualität der Hörsystemversorgung weltweit verbessert werden und hierzu möchten wir mit dem Campus Hörakustik, dem weltweit größten Ausbildungs- und Kompetenzzentrum in diesem Bereich, einen Beitrag leisten", so Schmidt.Die Basisschulung (Basic Summer Academy) und die Schulung für Fortgeschrittene (Advanced Summer Academy) waren auch in diesem Jahr Bestandteil des weltweiten Trainings- und Weiterbildungsprogramms der Swiss International Hearing Academy (SIHA) der Sonova Gruppe, die langjähriger Kooperationspartner der Akademie für Hörakustik ist. Neben dem Lernen blieb für die Teilnehmer genügend Zeit zum fachlichen und persönlichen Austausch; dazu bot der Campus Hörakustik ausreichend Möglichkeiten. Alle Teilnehmenden schlossen die Kurse mit einem Zertifikat ab.Hintergrund zum Campus HörakustikDer Campus Hörakustik ist das zentrale Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungszentrum der Hörakustik in Deutschland. Im Rahmen einer international einmaligen Lernortkooperation der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) und der Akademie für Hörakustik (afh) unterrichten die afh und die LBS seit 1972 gemeinsam auf dem Campus zukünftige Hörakustiker und Hörakustikerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet in Theorie und Praxis. Auch die Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie Meisterkurse und -prüfungen finden auf dem Campus statt. Der Campus Hörakustik und die duale Hörakustik-Ausbildung haben weltweit Vorbildcharakter.Pressekontakt:Michael Skwarciak, M.A. (biha), skwarciak@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5854461