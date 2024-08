INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Tochter Audi beruft den bisherigen Porsche-Europachef Marco Schubert zum neuen Vertriebschef in Ingolstadt. Schubert tritt bereits am Sonntag die Nachfolge von Hildegard Wortmann an, die 2019 von BMW zu Audi gekommen war und den Volkswagen-Konzern jetzt verlässt.

Sie gehe auf eigenen Wunsch und in bestem beiderseitigem Einvernehmen, teilte Audi mit. Aufsichtsratschef Manfred Döss sagte, Wortmann habe "den Vertrieb in Zeiten der Krise maßgeblich vorangebracht. Marco Schubert bringt die internationale Erfahrung mit, die wir jetzt brauchen."

Schubert war bereits 20 Jahre bei Audi, darunter als Verkaufschef in China und Leiter der Region Nordeuropa, und ist seit 2021 Leiter der Region Europa bei Porsche. Der geborene Magdeburger wird auch Mitglied der Erweiterten Konzernleitung von Volkswagen in Wolfsburg.

Betriebsratschef Jörg Schlagbauer sagte, Wortmann als erste Frau im Audi-Vorstand habe nachhaltige Impulse im Vertrieb gesetzt. "Wir begrüßen Marco Schubert zurück bei Audi in seiner neuen Rolle als Vorstand für Vertrieb und Marketing und setzen darauf, dass wir mit ihm konstruktiv und offen bei der weiteren Modernisierung des Vertriebs zusammenarbeiten werden." Hildegard Wortmann sagte: "Am Ende sind es immer die Menschen, die den Unterschied machen."/rol/DP/nas