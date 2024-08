Kursgewinne im XETRA-Handel

Die Aktie von S&T hat in den letzten Tagen im XETRA-Handel erfreuliche Kursgewinne verzeichnet. Am 30.08.2024 legte das Papier um 0,9 Prozent zu und erreichte einen Schlusskurs von 16,97 EUR, mit einem Tageshoch von 17,02 EUR. Das Handelsvolumen betrug zuletzt 20.490 Aktien. Trotz der positiven Entwicklung liegt der Kurs weiterhin 37,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 23,32 EUR, welches am 19.01.2024 erreicht wurde. Der niedrigste Kurs der letzten 52 Wochen wurde am 05.08.2024 mit 16,21 EUR verzeichnet, aktuell liegt der Kurs somit nur knapp über diesem Tiefstand.

Umsatzsteigerungen und Gewinnausblick

S&T hat kürzlich seine Zahlen für das zweite Quartal des Jahres 2024 vorgestellt. Der Gewinn je Aktie konnte auf 0,35 EUR gesteigert werden, im Vergleich zu 0,30 EUR im [...]

