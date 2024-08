Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, war am 29. August Gastgeber einer exklusiven Preview-Veranstaltung für im Vorfeld der Eröffnung der weltweit ersten Esports-Arena mit Ferrari-Thema, die im September 2024 offiziell für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. An der preisgekrönten Feier im Themenpark nahmen VIPs, Medienvertreter, Influencer und andere angesehene Gäste teil.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:https://www.multivu.com/players/uk/9287851-ferrari-world-yas-island-hosts-preview-event-ahead-launch-ferrari-themed-esports-arena/Bei der Eröffnungsveranstaltung konnten die Gäste mit spannender Live-Unterhaltung mitfiebern. Jetzt können F1-Fans und Adrenalinjunkies im Ferrari-Park in das ultimative Rennerlebnis eintauchen. Die Arena verfügt über 20 Gran Turismo-Simulatoren, darunter 14 für Erwachsene und 6 für jüngere Gäste, und bietet somit Spaß für die ganze Familie. Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen drei F1-Simulatoren, in denen die Teilnehmer das Gefühl haben, einen echten Ferrari-Rennwagen auf einer F1-Grand-Prix-Strecke zu fahren. Darüber hinaus engagiert sich die Ferrari World Abu Dhabi mit zwei GT-Simulatoren, die speziell für Menschen mit Behinderungen entwickelt wurden, für die Inklusion.Die Eintrittskarten für den Themenpark beinhalten den Zugang zu den GT-Simulatoren bis zum Jahresende, während die F1-Simulatoren gegen eine zusätzliche Gebühr ab 60 AED pro Rennen erhältlich sind.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ferrariworldabudhabi.com.Über Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi:Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, der preisgekrönte, von Ferrari inspirierte Themenpark, der von Miral Experiences (https://miral.ae/miralexperiences/) betrieben wird, öffnete 2010 seine Tore für Fans. Der Themenpark zelebriert den Geist der legendären Marke und beherbergt zahlreiche aufregende Fahrgeschäfte, familienfreundliche Attraktionen, hochmoderne Simulatoren, Live-Shows sowie beliebte saisonale Veranstaltungen und Feste, die außergewöhnliche Darbietungen aus aller Welt bieten. Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, beherbergt die schnellste Achterbahn der Welt, Formula Rossa, sowie die rekordverdächtige Achterbahn Flying Aces und die beeindruckendste Mega-Achterbahn Mission Ferrari.Im Jahr 2020 wird die Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, den brandneuen Roof Walk für Gäste einführen, die ein aufregendes Abenteuer erleben wollen. Außerdem wurde im Park eine hochmoderne Familienzone eingerichtet. Die Family Zone wurde entwickelt, um Gäste aller Altersgruppen zu unterhalten, und bietet vier Miniaturversionen der berühmtesten und rekordverdächtigsten Fahrgeschäfte des Freizeitparks, die die ganze Familie genießen kann.Seit ihrer Gründung wurde die Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, mit mehreren führenden Branchenpreisen ausgezeichnet und erhielt über 60 regionale und internationale Anerkennungen. Kürzlich wurde der Park von den World Travel Awards zum fünften Mal in Folge zum "World's Leading Theme Park" ernannt und Mission Ferrari gewann den Titel "Thrills" bei den Blooloop Innovation Awards 2023 sowie den Titel "Best Theme Park" bei den MENALAC Awards 2023 und gewann einen Gold Stevie Award 2023.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ferrariworldabudhabi.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2493289/Ferrari_World_Abu_Dhabi_Esports_Arena.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493287/Ferrari_World_Esports_Arena.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2492771/Ferrari_World_Abu_Dhabi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ferrari-world-yas-island-abu-dhabi-veranstaltet-ein-exklusives-preview-event-vor-dem-start-der-weltweit-ersten-esports-arena-im-ferrari-design-302235106.htmlPressekontakt:Miral Destinations,Rabie Riman,Leiterin der PR-Abteilung,rriman@miral.ae,+971 2 493 0388Original-Content von: Ferrari World, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141871/5854468