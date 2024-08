NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) verharrte auf 113,31 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,87 Prozent.

US-Konjunkturdaten sorgten im frühen Handel nicht für größere Impulse am Rentenmarkt. Im Juli waren die privaten Einkommen etwas stärker als erwartet gestiegen. Daten zur Preisentwicklung zeigten, dass sich die Inflationsrate, gemessen am PCE-Preisindex, im Juli nicht verändert hat.

Auch neue Daten zur Konsumlaune in den USA konnten dem Markt keine neue Richtung geben. Im August hatte sich die Stimmung der Verbraucher nicht so stark wie erwartet aufgehellt. Der Anstieg der Konsumlaune erfolgte, nachdem der Indikator viermal in Folge gefallen war./jkr/he