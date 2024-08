© Foto: picture alliance / NurPhoto | Himanshu Bhatt



Der NSE Nifty 50 Index ist am Freitag den 12. Tag in Folge gestiegen und baut seine beispiellose Siegesserie aus. Internationale Investoren suchen statt der teuren Blue Chips nach Chancen auf dem IPO-Markt.Indiens Aktienmärkte haben zum Ende der Woche einen historischen Meilenstein erreicht: Der Nifty-50-Index hat in den letzten Tagen wiederholt neue Allzeithochs erreicht, unterstützt durch anhaltende Käufe lokaler Fonds und privater Anleger. Am Freitag stieg der Nifty um weitere 0,3 Prozent auf ein Allzeithoch bei 25.235 Punkten. Auch der BSE Sensex erreichte ein neues Rekordhoch bei 82.365 Punkten. Das ungebrochene Vertrauen der Investoren wird durch eine weltweite Markterholung befeuert, …