net digital AG mit erfolgreicher Hauptversammlung Alle Tagesordnungspunkte einstimmig verabschiedet

Vorstand erläuterte Strategie von net digital für die kommenden Jahre

Positiver Verlauf des 1. Halbjahres 2024 und deutliches Wachstum im Gesamtjahr Düsseldorf (30. August 2024); Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) berichtet über eine erfolgreiche Hauptversammlung. Dabei stimmte das Aktionariat sämtlichen Tagesordnungspunkten einstimmig zu - u.a. wurde dem Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 erteilt sowie ein neues Genehmigtes Kapital beschlossen. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung rd. 78,4 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Der CEO der net digital AG, Theodor Niehues, skizzierte den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären auf der Hauptversammlung die Strategie des Unternehmens für die kommenden Jahre. Aufbauend auf der guten Marktpositionierung plant net digital ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Treiber dafür sollen vor allem der starke Paymentbereich und der Bereich Künstliche Intelligenz (AI) sein. Im Payment verfügt net digital über eine leistungsfähige und hoch skalierbare Plattform. Einen zunehmenden Schwerpunkt bilden auch Carrier Billing Services für Mobilfunkanbieter, mit denen deren Kunden Waren und Dienstleistungen direkt über ihre Mobilfunkrechnung bezahlen können. Unter anderem hat die net digital-Tochtergesellschaft Mobile Business Engine GmbH (MBE) im vergangenen Geschäftsjahr hierzu einen weitreichenden Rahmenvertrag mit der 1&1 Mobilfunk GmbH abgeschlossen. net digital-CEO Niehues berichtete auf der Hauptversammlung vom erfolgreichen Start der Zusammenarbeit. Das Lösungsangebot bei Künstlicher Intelligenz hat net digital in der Konzerntochter irisnet gebündelt, die in den kommenden Jahren massiv expandieren soll. Ein Fokus liegt dabei auf Behavioral AI als Weiterentwicklung bestehender AI-Lösungen. Entsprechend forciert irisnet aktuell Projekte in diesem Segment wie Security, Content Moderation/ Jugendschutz oder auch die Entwicklung eines AI-gestützten Ampelsystems zusammen mit der BERNARD Group und der RWTH Aachen, das den Einstieg in den Markt für Verkehrs-Sensorik markiert. Mit airis:ident steht ein weiteres innovatives Produkt, welches zur rechtssicheren und vollautomatischen Identitätsprüfung (KYC) dient, aktuell unmittelbar vor dem breiten Markt-Rollout. Eine spürbare Belebung der Wachstumsdynamik von net digital zeichnete sich bereits im 1. Halbjahr 2024 ab. Der Vorstand des Unternehmens berichtete auf der Hauptversammlung darüber, dass net digital die Wachstumszäsur im 2. Halbjahr 2023 überwunden hat. Der Umsatz im 1. Halbjahr 2024 lag mit 5,4 Mio. Euro um gut 23 Prozent höher als im 2. Halbjahr 2023 und erreichte wieder das Niveau der Vergleichsperiode im Vorjahr. Auch das EBITDA drehte mit +0,2 Mio. Euro wieder in den positiven Bereich. Entsprechend geht net digital von einer deutlichen Umsatzsteigerung im Gesamtjahr 2024 aus und einer Fortsetzung der positiven Tendenz beim EBITDA. Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

ir@net-digital.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de



