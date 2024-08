FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Abschluss des Augusts einen Höchststand erreicht. Der deutsche Leitindex näherte sich am Freitag bis auf 30 Punkte der 19.000er Marke, bevor die Anleger es dann langsamer angehen ließen. Letzten Endes konnte er seine Gewinnstrecke mit einem knappen Minus nicht ausdehnen. Binnen 20 Handelstagen kam nun der dritte Tag mit einem moderat negativen Vorzeichen hinzu.

Den Handelstag beendete der Dax 0,03 Prozent tiefer bei 18.906,92 Punkten. Er verbuchte damit ein Wochenplus von 1,5 Prozent. Mit einem Monatsplus von 1,8 Prozent wurde der panikartige Kurseinbruch von Anfang August wieder mehr als ausgeglichen, indem der Dax seither annähernd 2.000 Punkte zugelegt hat. Der MDax beendete den Freitagshandel aber im Plus. Er schloss 0,76 Prozent höher bei 25.703,44 Punkten.

Am Freitag veröffentlichte Preisdaten aus den USA hielten die Erwartung aufrecht, dass es nach der EZB auch von der US-Notenbank Fed bald die erste Zinssenkung geben wird. Aber auch in der Eurozone bestätigte ein deutlicher Rückgang der Inflation die Anleger in ihrem Glauben an neue Lockerungen. "Für die EZB steht die Tür für eine Zinssenkung im September sperrangelweit offen", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank./tih/he

DE0008469008, DE0008467416