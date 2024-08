Digital Gold Rush: Digitales Gewinnspiel lockt "Goldsucher" in Einkaufsstraßen

Immer mehr Innenstädte entwickeln sich von belebten Einkaufsstraßen zu gespenstisch stillen Orten. Der stationäre Handel muss sich etwas einfallen lassen, um die einst lukrativen Innenstädte wieder zu beleben.

Eine dieser Ideen ist das Spiel "Digital Goldrush", das virtuelle und reale Welt miteinander verbindet.

Digital Goldrush und die Jagd nach Nuggets

Man mag es kaum für möglich halten, aber der Rettungsanker für den stationären Handel wird diesem ausgerechnet aus dem digitalen Bereich zugeworfen. Dieser Anker nennt sich "Digital Goldrush" und erscheint als digitales Gewinnspiel. Das Spiel entstand durch eine Kooperation zwischen dem Bund der Verbraucher und der IQ World Games AG, einem Schweizer IT-Unternehmen, das Software entwickelt und betreibt. Die beiden Kooperationspartner planen, die Innenstädte im wahrsten Sinne in ein El Dorado zu verwandeln.

Dazu haben sie ein Geo-Mapping-Game entwickelt, das ähnlich funktioniert wie das "Pokémon Go". Die Idee dahinter: In Zusammenarbeit mit Geschäften und Läden in den Innenstädten sollen Goldminen entstehen, in denen Spielerinnen und Spieler digital auf Goldsuche gehen. Was sie finden, wandert zunächst in Goldbags, die später eingetauscht werden. Genau hier verbinden sich virtuelle und reale Welt. Für Spielerinnen und Spieler ist die App-Nutzung und das Spiel vollkommen kostenlos - trotzdem sind Gewinne bis zu fünf Millionen Schweizer Franken möglich. Ein zusätzliches Gold-Quiz testet das Wissen zum Thema Gold, mit dem man bis zu 2,5 Millionen Schweizer Franken gewinnen kann.

Suche nach Gold fasziniert Jung und Alt

Gold, das begehrte Edelmetall, ist schon seit Jahrtausenden fast so etwas wie eine eigene Währung. Zugegeben, heute schürfen viele vor allem nach digitalen Währungen à la Bitcoin. Aber das gelblich glänzende Metall hat nichts von seiner Attraktivität verloren, obwohl es nicht mehr viele Möglichkeiten zum "Gold Digging" gibt. Wer würde nicht gerne Goldnuggets oder sogar einen Goldbarren finden?

Da lag es nahe, dass die Spielentwicklerinnen und -Entwickler das Edelmetall als Material für die digitale Schatzsuche wählten. So entstand "Digital Goldrush - Gold Digging in the City".

Werbeeinnahmen finanzieren das Spiel.

Laut den Spielentwicklerinnen und -Entwickler ist "Digital Goldrush" das einzige On-/Offline-Systemspiel, bei dem sämtliche Gewinne über die Werbeeinnahmen finanziert sind. Das bedeutet, dass das Game seine Werbeeinnahmen dazu nutzt, sie den Spielenden in Form von Goldgegenständen bereitzustellen. Die Entwicklerinnen und Entwickler bieten den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, diese goldenen Gegenstände in verschieden großen Goldbags zu sammeln. Dazu werden in den Innenstädten Goldstraßen und Minen angelegt. Diese gibt es als Ad Mines, Common Mines, Preferred Mines und Premium Mines. Mithilfe eines ausgeklügelten Kryptocoin-Systems können sie ihr digital geschürftes Gold dann zu echten Werten machen. Die genaue Gewinnverteilung erfolgt auf Grundlage verschiedener Basic-, Carat- und Privat-Verteilsysteme.

Digital Goldrush - Gamer sind Chance für die Innenstädte

Erinnert man sich an den Hype, den "Pokémon Go" auch in den Städten ausgelöst hat, dann könnte ein Game wie "Digital Goldrush" zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal haben begeisterte Spielerinnen und Spieler ein neues Spiel, dem sie sich widmen können. Die Verwandlung der oft menschenleeren Innenstädte in El Dorados mit Minen und Goldstraßen zieht wieder mehr Menschen an. Der Einzelhandel kann darauf hoffen, dass einige dann auch in die Geschäfte gehen und etwas kaufen, wenn sie schon mal vor Ort sind.

