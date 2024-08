DJ Aktien Schweiz gehen mit leichten Aufschlägen ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Aufschlägen beendet. Etwas Rückenwind kam von den Zinssenkungserwartungen, denn in der Eurozone liegt die Inflation nun mit 2,2 Prozent nur noch knapp über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Damit scheint die Tür zu Zinssenkungen weit aufgestoßen. Auch in den USA ist der Trend zu nachlassender Inflation intakt. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß, der Deflator der Konsumausgaben (PCE), ist im Juni entgegen den Erwartungen in der Jahresrate nicht gestiegen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.437 Punkte, markierte im Handelsverlauf jedoch ein neues Jahreshoch bei 12.484 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,92 (zuvor: 14,72) Millionen Aktien.

An der Spitze des SMI standen Geberit mit Aufschlägen von 1,9 Prozent. Der Hersteller von Sanitärprodukten startet am Montag sein neues Aktienrückkaufprogramm. Dabei sollen Aktien bis zu einem Anschaffungswert von maximal 300 Millionen Franken zurückgekauft werden. Auch Richemont (+0,5%) und Swisscom (+0,5%) waren gefragt.

Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle gab um 0,1 Prozent nach. Bei den Pharmariesen rückten Novartis um 0,2 Prozent vor, Roche gewannen indessen 0,6 Prozent.

Auf den hinteren Plätzen standen Logitech (-0,8%), Swiss Re (-0,4%) und Givaudan (-0,4%).

Im breiteren Markt machten Vetropack einen Sprung um 8,1 Prozent auf 31,90 Franken. Die Analysten von Stiefel haben das Kursziel von 40 auf 45 Franken angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt.

August 30, 2024

