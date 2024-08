BYD konnte in Europa noch immer keine größeren Erfolge erzielen und besonders in Deutschland sind die Absatzzahlen am Schwächeln, um es milde auszudrücken. Im Juli erreichte der chinesische Konzern trotz der aggressiven EM-Werbung lediglich 0,1 Prozent Marktanteil und verkaufe überschaubare 230 Fahrzeuge. Damit wollen die Verantwortlichen sich nicht zufriedengeben.Anzeige:Bereits bekannt ist, dass BYD (CNE100000296) für die Misere den schwedischen Importeuer Hedin als mitverantwortlich ansieht. Zuletzt machten Meldungen die Runde, ...

