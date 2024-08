Die Aktienmärkte sind auf oder in der Nähe von Allzeithochs, die Euphorie ist groß in der Erwartung sinkender Zinsen - aber man bewegt sich auf dünnem Eis! Das zeigt ein Blick in die Börsen- und Geldgeschichte: jahrelang war Geld praktisch kostenlos, dann hoben die Fed und andere Notenbanken wegen der Inflation die Zinsen stark an, ...

