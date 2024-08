© Foto: John Minchillo/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Qualitätsaktien bieten die Möglichkeit einer langfristigen Beteiligung, die wiederum große Gewinne verspricht. Dodge & Cox ist eine amerikanische Fondsgesellschaft, die 1930 gegründet und zum Jahresende 2023 etwa 363 Milliarden US-Dollar verwaltete. Das Unternehmen bietet Aktien-, Misch- und Rentenfonds an, die es nach einer antizyklischen Value-Investing-Methode managt. In den Fonds lassen sich zumeist Qualitätsaktien wiederfinden, in die Dodge & Cox breit gestreut investiert. So hält der Dodge & Cox Stock Fund, der bereits 1965 aufgelegt wurde, derzeit 76 verschiedene Aktien. Zu den größten Positionen gehören beispielsweise Charles Schwab, Wells Fargo und Fiserv. Doch welche …