Der DAX ist auf Rekordniveau. Doch täuschen deutsche Aktien vor dem historisch schlechten September lediglich eine Rallye vor dem nächsten Absturz an? Oder geht es in neue und ganz ungekannte Höhen? Was Anleger jetzt wissen müssen. Der DAX hat es wieder getan. Doch dieses Mal viel schneller als gedacht. Immer wieder berichten wir mal vom Bogen des Schicksals. Dieser bezeichnet die regelmäßigen Korrekturen des DAX. Meistens korrigiert der Index nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...