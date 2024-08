Wie es scheint, hat Delivery Hero in der Vergangenheit nicht zu viel versprochen. Nach rund einem Jahrzehnt mit zuverlässigen Verlusten wollte der Konzern endlich in die schwarzen Zahlen kommen, was im vergangenen Jahr zumindest operativ auch endlich gelingen konnte. Nun legt der Konzern noch einmal nach und überschritt auch beim Cashflow die Gewinnschwelle.Anzeige:Um ganze 20 Prozent konnte Delivery Hero (DE000A2E4K43) die Umsätze im ersten Halbjahr steigern und so 3,01 Milliarden Euro erreichen. Die steigenden Einnahmen in Kombination mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...