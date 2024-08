Münster (ots) -Glücksgefühle par excellence: Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist um rund 92,5 Millionen Euro reicher. In 19 teilnehmenden Ländern gelang es ihm als einzigem, den Eurojackpot zu knacken.Mit den Gewinnzahlen 8, 11, 25, 31, 48 sowie den beiden Eurozahlen 11 und 12 bewies der neue Multi-Millionär am Freitagabend (30. August) den richtigen Riecher für die Gewinnklasse 1. Da kein anderer Tipper dieses Gespür hatte, gehören ihm jetzt 92.511.126,90 Euro.Mit der heutigen Ziehung endete die neunte Jackpotphase in diesem Jahr. Der jüngste Jackpot-Treffer stammt vom 26. Juli. Bei dieser Ziehung gingen jeweils 21,3 Millionen Euro nach Norwegen und Schweden. Den bis heute letzten deutschen Jackpotgewinner gab es am 9. Juli. Bei dieser Ziehung wurden 98,2 Millionen Euro ebenfalls in Nordrhein-Westfalen ausgezahlt.Weitere Millionäre und HochgewinneDie Ziehung am 30. August brachte neben dem neuen Multi-Millionär noch weitere Hochgewinner hervor. Sechs Spielteilnehmer aus Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Griechenland, Ungarn und Polen erhalten dank ihrer Treffer in der zweiten Gewinnklasse jeweils 475.375,30 Euro.Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (3. September) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5854507