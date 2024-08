Solana-Kursanalyse: Fällt SOL jetzt auf 100 US-Dollar?

Der Kryptomarkt scheint derzeit verrücktzuspielen und sich einfach nicht mehr einkriegen zu wollen. Ein Fehlausbruch nach oben jagt den nächsten und auch heute ist jeder einzelne Coin aus der Top 10 der größten Kryptowährungen im Minus. Auch wenn sich der Markt jetzt gegen Abend leicht von den teilweise starken Abverkäufen zu erholen scheint.

Eine Kryptowährung, die lange Zeit hochgelobt wurde, derzeit aber überhaupt nicht glänzen kann, ist Solana ($SOL). Die 5. größte Kryptowährung hat in den letzten 24 Stunden über 4,6 Prozent an Kurswert verloren. In den letzten 7 Tagen steht sogar ein Verlust von über 9 Prozent zu Buche. Doch die wahre Gefahr scheint sich in Solana erst jetzt zu offenbaren.

(Der Kurs von Solana ist in den letzten 24 Stunden über 4,6 Prozent gefallen - Quelle: coinmarketcap.com)

Solana bricht heute einen wichtigen Tiefpunkt!

Nach der Bildung eines Doppeltops, was ein starkes Umkehrsignal ist, hat der Kurs von $SOL heute gleich zwei wichtige Marken hinter sich gelassen und gibt daher wenig Grund zur Hoffnung. Einerseits wurde heute der gestern schon leicht unterschrittene EMA 200 endgültig gebrochen. Dieser bildet praktisch den wichtigsten Indikator in der technischen Analyse. Außerdem wurde ein sehr wichtiges Tief gebrochen und das könnte wirklich problematisch werden.

(Heute wurde der EMA 200 endgültig gebrochen und das wichtige Tief bei 136,21 US-Dollar - Quelle: Tradingview.com)

Von großer Bedeutung ist der Bruch der Unterstützungslinie bzw. des Tiefs bei 136,21 US-Dollar. Denn dieser Bruch könnte den Weg zu zwei weiteren Linien freimachen, deren Bruch wiederum mit einem regelrechten Crash einhergehen könnte.

Die nächsten 2 Unterstützungslinien sind entscheidend

Die erste bedeutende Unterstützung liegt fast punktgenau bei 110 US-Dollar. Dafür wäre von heute aus gesehen lediglich ein Abverkauf von etwas mehr als 20 Prozent notwendig. Da die Unterstützung in den vergangenen Monaten bereits 3-mal angetestet, aber nie durchbrochen wurde, ist von einem sehr starken Support auszugehen. Es könnte also gut sein, dass diese Linie hält.

Die nächste Unterstützungslinie liegt noch einmal etwa 10 Prozent tiefer bei genau 100 US-Dollar. Ein Abverkauf bis hier wäre insbesondere mit Einberechnung der Kursverluste der letzten Wochen bereits als ausgewachsener Crash zu bezeichnen. Da ein Kurs von 100 US-Dollar neben der allgemeinen Unterstützung auch als psychologisch wichtige Marke gilt, ist es sehr wahrscheinlich, dass spätestens hier eine Menge Käufer in den Markt drängen würden. Eine Umkehr an diesem Punkt ist also naheliegend.

(Der Solana-Kurs zeigt derzeit 2 wichtige Unterstützungslinien - Quelle: Tradingview.com)

Die Situation ist in Solana also ebenso angespannt wie in vielen anderen Coins. Zwar ist davon auszugehen, dass die Korrektur in den nächsten Wochen vorübergehen sollte, aber für Anleger kann es sich lohnen, sich bis dahin nach Alternativen umzusehen. Eine davon könnte es sein, ein passives Einkommen bis zum nächsten Bull Run aufzubauen, um dann wieder voll dabei zu sein, wenn der Wind sich gedreht hat.

Mit diesem Coin können Anleger ein passives Einkommen aufbauen.

Crypto Allstars und seine einzigartige Staking-Funktion

Crypto Allstars ($STARS) ist ein äußerst ehrgeiziges Community-Projekt. Und zwar eines, bei dem die Community auch in wichtigen Fragen der Entwicklung einbezogen werden soll. Kein Wunder also, dass sowohl die Marktkapitalisierung als auch die Anhänger des Coins mit jedem Tag ansteigen. Denn der Coin steht kurz vor seinem nächsten Meilenstein von 1 Mio. US-Dollar, obwohl das Initial Coin Offering (ICO) erst seit kurzem läuft!

(Crypto Allstars steigt bereits nach wenigen Tagen im ICO auf fast 1 Mio. US-Dollar - Quelle: cryptoallstars.io)

Die große Stärke von $STARS sowie dem gesamten Projekt sind seine einzigartigen Möglichkeiten im Staking-Pool bzw. das sogenannte MemeVault-Protokoll. Das ist ein Staking-Vertrag, der dafür sorgt, dass Crypto Allstars nicht nur mit $STARS-Token, sondern mit einer Vielzahl von beliebten Meme Coins gestakt werden kann. Und die Belohnungen für das Staking sind unglaublich. Denn derzeit erhalten Anleger, die ihre Tokens staken, eine Rendite von 1.637 Prozent pro Jahr, wenn sie $STARS-Token staken.

Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn sich mehr Käufer am Staking beteiligen, kann sich aber auch langfristig in einem überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln. Das gibt Anlegern eine gute Alternative, um ihr Geld zu vermehren, solange der Kryptomarkt auf wackeligen Beinen steht. Und danach besteht die Möglichkeit, dass der Kurs von $STARS direkt nach dem ICO explodiert. Für etwas mehr als 24 Stunden können die Token noch günstig gekauft werden, danach wird der Vorverkaufspreis erhöht. Die hohe Nachfrage während des Presales führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch um 500 - 1.000 % steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.