Die Salesforce-Aktie zeigt sich trotz schwieriger Marktbedingungen robust. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 9,3 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie um 19% auf 2,56 Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Für das Gesamtjahr hält Salesforce an seiner Umsatzprognose von 37,9 Milliarden Dollar fest und erhöhte sogar die Prognose für die bereinigte operative Marge auf 32,8%.

Fokus auf KI und Margenerweiterung

Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Expansion im Bereich künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen konnte im Quartal etwa 1.500 KI-Produktdeals abschließen, was das wachsende Interesse der Unternehmen an KI-Lösungen unterstreicht. Trotz einiger Herabstufungen durch Analysten bleibt die langfristige Perspektive für Salesforce positiv, insbesondere aufgrund der anhaltenden Margenerweiterung und der robusten Nachfrage nach den Kernprodukten des Unternehmens.

