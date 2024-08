New York (ots/PRNewswire) -Im August schloss die globale One-Stop-Mutter- und Babymarke Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth) seine eindrucksvolle Stillmonatskampagne "Break Breastfeeding Barriers" ab, ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, Mütter zu stärken und ihre Stillerfahrungen zu verbessern.Lalaina Rabary, North American Marketing Manager von Momcozy, sagte über die gesamte Kampagne (https://momcozy.com/pages/2024-breastfeeding-month-campaign?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth): "Unser Ziel war es, diesen Monat nicht nur Unterstützung zu bieten, sondern auch die einzigartige Reise jeder Mutter durch sinnvolle Verbindungen und von Experten empfohlene Ressourcen zu feiern. Wir von Momcozy stellen Mütter in den Mittelpunkt und bieten ihnen innovative Lösungen, Komfort und Unterstützung, um ihre Mutterschaft zu erleichtern und ihnen Freude zu bereiten."Im Mittelpunkt der Kampagne stand die Offline-Bustour in Zusammenarbeit mit Pumpspotting auf Barb the Breast Express. Diese Tour machte mehrfach in Gemeinden Halt und ermöglichte so den direkten Austausch mit den Müttern. Diskussionen über die Herausforderungen des Stillens, Werbegeschenke und spannende Aktivitäten wurden organisiert, um Mütter auf ihrem Weg zu unterstützen und zu fördern.Das bedeutende Ereignis in Washington D.C. markierte einen weiteren Höhepunkt der Kampagne. In Zusammenarbeit mit dem American College For Nurse-Midwives, Pumpspotting und District Motherhued wurde der Abend mit Networking, Produktverlosungen und Stillporträts gefeiert. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung waren Präsentationen zur Selbstfürsorge, die sich sowohl an Mütter als auch an Fachkräfte in der Geburtshilfe richteten.Darüber hinaus war die Online-Komponente der Kampagne (https://momcozy.com/pages/breastfeeding-support-live-chat?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth)ein beispielloser Erfolg: Über 2000 Teilnehmer aus aller Welt nahmen an der Webinar-Reihe in diesem Monat teil. Insbesondere die Webinarreihe zum Thema Stillen, die von der IBCLC und Family Nurse Practitioner Emily Silver von NAPS geleitet wurde, verzeichnete über 5000 Anmeldungen, was das große Interesse und die aktive Teilnahme des Publikums unterstreicht.Ergänzend zu diesem Erfolg ermutigte die Initiative "Community Storytelling" Mütter dazu, ihre Erfolgsgeschichten über das Stillen zu erzählen, was die Wirkung der Kampagne durch Partnerschaften mit DME-Anbietern und Mutterschaftsexperten noch verstärkte.Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth) engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Branchenexperten und Organisationen und bietet fortlaufend Produktunterstützung und Unterstützung für stillende Mütter an. Das Unternehmen wird sich auch um eine nachhaltigere soziale Aufmerksamkeit bemühen, um positive Veränderungen voranzutreiben und sich für das Wohlergehen von Müttern weltweit einzusetzen.Informationen zu MomcozyMomcozy ist eine vertrauenswürdige globale Mutter- und Babymarke, die über 4,5 Millionen Mütter in mehr als 60 Ländern und Regionen bedient. Seit 2018 haben wir uns weiterentwickelt, um den einzigartigen Bedürfnissen von Müttern und ihren Familien gerecht zu werden, und bieten eine Reihe von Produkten für die Schwangerschaft und die frühe Mutterschaft an. Als Cozy Reformer stellen wir Mütter immer an die erste Stelle und bieten innovative Lösungen, Komfort und Unterstützung, um ihnen Freude und Leichtigkeit auf ihrem Weg zu bringen.pr@momcozy.comMedienkontakt:Fiona Fanpr@momcozy.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2493269/janellecarmela_57.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/momcozy-schlieWt-erfolgreiche-stillmonatskampagne-ab-breaking-breastfeeding-barriers-starkt-mutter-302235321.htmlOriginal-Content von: Momcozy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172650/5854523