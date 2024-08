Welche Kryptowährung sollte man jetzt kaufen, bevor sie andere entdecken?

Bei den erfolgreichen Kryptowährungen hätte man mit einem Investment zu Beginn die höchsten Gewinne erzielt. Nur leider kann es angesichts der vielen täglich neu erscheinenden minderwertigen Projekte manchmal zu einer Herausforderung werden, ein solches frühzeitig zu identifizieren.

Eine solche seltene Gelegenheit könnte nun der beliebte Pepe Unchained ($PEPU) bieten, welcher trotz Korrektur des Kryptomarktes eine unerschütterliche Nachfrage verzeichnet und sogar einige Wale mit ihrer strengeren Due Diligence überzeugen konnte. Denn sein besonderes Geschäftsmodell könnte ihn zu einem der höchstbewerteten Memecoins aufsteigen lassen.

Schon jetzt wird er von einer Reihe von Analysten als eine der besten Investmentideen für den Bullenmarkt bezeichnet. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, warum Pepe Unchained so beliebt ist und sich ein Investment jetzt lohnen könnte.

Darum lieben Kryptoinvestoren Memecoins

Auf traditionelle Anleger mögen die Memecoins sicherlich auf den ersten Eindruck einen sehr skurrilen Eindruck machen und das tun sie auch immer noch auf die Memetoken-Investoren. Jedoch haben diese sie aus unterschiedlichen Gründen zu lieben gelernt.

Denn sie lockern den ansonsten sehr datenbasierten Kryptomarkt mit seinem Fokus auf unter anderem Technologie und Finanzen etwas auf. Dies machen sie durch eine kultartige Gemeinschaftskomponente, jede Menge degenerierten Humor und adrenalingeladenen sowie auch strategischen Glücksspielen.

Sicherlich sind sie ebenso eine Art Protest gegen das etablierte TradFi-Finanzsystem, da auch ein Frosch- oder Hunde-Coin einen Wert erhalten kann wie der Euro oder US-Dollar. Die Fiatwährungen sind hingegen inflationär und so können einige deflationäre Memecoins sogar seltener und somit theoretisch wertvoller sein. Dennoch verlieren natürlich viele schnell wieder an Wert.

Memecoins sind auch etwas mit einer Mutprobe vergleichbar, bei welcher zwei Autofahrer mit voller Geschwindigkeit aufeinander zufahren, um herauszufinden, wer zuerst ausweicht. Hier geht es hingegen darum, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät auszusteigen.

Ebenso verbinden Memecoins die im digitalen Zeitalter zunehmend vereinsamenden Menschen, was vorwiegend der Generation Z nachgesagt wird, die mehr Zeit online verbringt und vornehmlich im World Wide Web kommuniziert. Deshalb soll es auch die einsamste Generation sein.

Hinzu kommen motivierende Narrative, dass man gemeinsam reich werden kann, wenn man sich für einen Memecoin einsetzt. Laut dem Historiker Yuval Noah Harari seien Narrative sogar besonders entscheidend für die Entwicklung der Menschheit gewesen.

Dafür werden neuartige Marketing-Kampagnen genutzt, bei denen die Kunden selbst zu Werbetreibenden werden. Verstärkt wird diese Entwicklung durch generative KIs, bei denen alle sich künstlerisch artikulieren können.

Zudem sind Memecoins ein Zeitvertreib, wenn sich der Rest des Kryptomarktes nicht bewegt. Denn erfolgreiche, neu gestartete Memetoken weisen zu Beginn meist eine geringere positive Korrelation zum Rest des Marktes auf, der immer stärker von den Finanzgiganten wie BlackRock bestimmt wird, und können dennoch schnell explodieren.

So können Sie von dem Memecoin-Goldrausch profitieren

Es gibt ebenso wie für andere Finanzmärkte auch Investoren, welche sich auf den Handel von Memetoken spezialisiert haben und mit ihnen ihr Einkommen bestreiten. Einige von ihnen waren beispielsweise auf dem YouTube-Kanal von Crypto Banter zu sehen.

Dennoch kann es für Anleger schwierig werden, da auf den sehr beliebten Memecoin-Launchplattformen nur rund 1 bis 2 % es überhaupt bis zu einer Listung an einer Kryptobörse schafft. Von diesen können nur die wenigstens längerfristig eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 50 Mio. USD erreichen.

Erfolgreiche Memecoin-Launches auf Pump.Fun | Quelle: Dune - @evelyn233

Zwar handelt es sich dabei um besonders fair gestartete Memecoins mit kaum Angriffsfläche für Betrug, jedoch haben sie laut dem Pepe-Unchained-Team noch Gefahren, welche sie nun überwinden wollen.

Zudem können sich diese Memetoken praktisch nicht mehr weiterentwickeln. Denn die Gründer erhalten nur die Coins, welche sie zu Beginn vor allen anderen kaufen oder auch danach.

Professionellere Memecoins nehmen hingegen Finanzmittel über den Vorverkauf ein und reservieren zudem noch Coins über die Tokenomics für weitere Zwecke. Somit sind sie finanziell deutlich besser aufgestellt und können deshalb überhaupt anspruchsvollere Projekte entwickeln, was bei den Launchpad-Memetoken praktisch unmöglich ist.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass Sie nicht selbst dieses Glücksspiel betreiben müssen und trotzdem von dem Memecoin-Hype profitieren können. Eine der vielversprechendsten Chancen stellt dabei der Erwerb des streng limitierten, digitalen Rohstoffs $PEPU dar, welchen die Memecoin-Entwickler, -Händler und -Nutzer innerhalb des Memetoken-Ökosystems benötigen.

Dies ist auch einer der größten Unterschiede zu seinen Wettbewerbern Pump.fun, Sun.Pump und Four.Meme. Sie sind auf den Chains von Solana, TRON und BNB Smart Chain verfügbar, aber bieten neben den Layer-1-Coins mit einem breit gestreuten Investment keinen direkten Token, um nur von dem Memecoin-Markt zu profitieren.

Ebenso wird somit klar, dass es sich bei den Chains der Konkurrenten lediglich um sekundäre Netzwerke handelt, jedoch keines von ihnen mit der Ethereum-Blockchain mithalten kann. Pepe Unchained hat sich hingegen das führende Web3-Ökosystem für dezentrale Angebote ausgesucht, welches sich zudem durch eine hohe Interoperabilität auszeichnet.

Pepe Unchained ist der beliebteste Krypto-Presale

Während der Kryptomarkt mit Spannung auf die erste Zinssenkung in den USA und das Ergebnis der Anfang November stattfindenden Wahl wartet, ist vor diesem marktentscheidenden Ereignis historisch noch einmal mit einem Abverkauf zu rechnen. Nach der Wahl fängt dann meist die Jahresendrally an, wobei diese im Falle von Trump besonders explosiv sein könnte.

In dieser Zeit kann ein Vorverkauf den Anlegern einen sicheren Hafen bieten, da bis zur Notierung an einer Kryptobörse keine Kursverluste möglich sind. Außerdem erzielen die Investoren bereits über die schrittweisen Preiserhöhungen in den Vorverkaufsphasen und über das Staking mit einer Rendite von 179 % attraktive Buchgewinne.

Deshalb könnte der Presale von Pepe Unchained nun auch eine der besten Investmentoptionen darstellen, um das Portfolio zu diversifizieren. Auf jeden Fall hat er kaum wie ein anderer das Potenzial, zu einem der am höchsten bewerteten Memecoins aufzusteigen. Denn je mehr Projekte sich für ihn entscheiden, desto stärker nehmen seine Bewertungs-Metriken und sein Kurs zu.

Schon nach etwas mehr als neun Wochen konnte der Vorverkauf bereits 11,23 Mio. USD einnehmen. Allerdings ist es auch kein nutzloser Memecoin, wie die meisten von ihnen. Stattdessen kann er mit den führenden Utility-Memetoken mithalten und sogar den nutzlosen Pepe schlagen.

Aufgrund des hohen Verkaufstempos, der schwindenden Anzahl und dem Interesse von Walen könnte der Presale schon bald ausverkauft sein. Ein Zögern könnte Interessierten dann teuer zu stehlen kommen. Nur noch für weniger als 11 Stunden werden sie für 0,0093851 USD angeboten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.