Einer der neusten Trends des Kryptomarktes sind die Launchpad-Memecoins. Sie werden von ihren Entwicklern als besonders fair und sicher beworben, bergen jedoch ein entscheidendes Risiko. Worum es sich dabei handelt und welche Coins Sie bevorzugen sollten, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Beliebtheit von Launchpad-Memecoins

Eine der größten Schwachstellen des Memecoin-Marktes war die mangelnde Transparenz. Dies hatte zur Folge, dass einige Entwickler betrügerischen Code hinzugefügt haben. Somit haben sie die bei Memetoken weniger kritisch analysierenden Investoren in die Falle gelockt.

Dabei kam es beispielsweise zu Liquiditätsabzügen, welche den Coin zum Einstürzen gebracht haben. Dafür wurden dann die Liquiditätssperren eingeführt, welche wieder für etwas mehr Vertrauen sorgen konnten.

Ebenso gab es Auszahlungssperren und 100-prozentige Auszahlungsgebühren sowie hohe Zuteilungen an die Entwickler. Letzteres wurde als Nachteil angesehen, da einige dies ausnutzten und durch hohe Verkäufe wiederum Crashs bei ihren Coins verursacht haben.

Diese Probleme konnten inzwischen mithilfe von Memecoin-Launchpads überwunden werden. Somit haben die Memetoken wieder eine steigende Beliebtheit erfahren und diesen Startdiensten Rekordeinnahmen beschert.

Schaut man hingegen auf die Statistiken, so schaffen es beispielsweise bei Pump.Fun derzeit nur rund 1 bis 2 von 100 zu einer Listung an einer Kryptobörse. Schließlich handelt es sich bei ihnen um eine Art Glücksspiel, da die meisten von ihnen keinen praktischen Nutzen haben.

Das Einzige, was die Investoren dabei antreibt, ist das spekulative Zocken mit lustigen Memecoins. Der Nachteil an ihnen ist jedoch, dass die allerwenigsten von ihnen ein langfristiges Potenzial bieten, da sie von Grund auf an unvorteilhaft aufgestellt wurden.

Geringes Potenzial von Launchpad-Memecoin

Sicherlich können mit den Launchpad-Memecoins auch schnell lebensverändernde Renditen erzielt werden. Jedoch schaffen es die wenigsten von ihnen nach der Listung auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 50 Mio. USD. Zudem können sie diese meist nur für kurze Zeit halten, bevor sie wieder schnell an Wert verlieren.

Denn diesen Memecoins fehlt es schlicht und einfach an Substanz. Zurückzuführen ist dies auf den Erstellungsmechanismus, welcher den Entwicklern eine Art Korsett anlegt. Zwar sorgt dieses für mehr Fairness und Transparenz, andererseits führen zu viele Regulierungen gewöhnlich zu einer Beschränkung des Innovationspotenzials, wie es in Planwirtschaften zu beobachten ist.

Dies ist allerdings nicht der einzige Nachteil, unter dem die Entwickler, Nutzer und Investoren dieser Memetoken leiden müssen. Denn die Ersteller müssen zu Beginn höhere Summen in ihren eigenen Coin investieren, um diesen zu erhalten. Ansonsten wird er nur für die Gemeinschaft erstellt.

Somit können zwar sogenannte Dumps vermieden werden, aber diese sind bei seriösen Teams auch weniger zu befürchten. Die Kehrseite davon ist jedoch, dass keinerlei Coins mehr für eine weitere Entwicklung zur Verfügung stehen, sofern der Initiator nicht ausreichend kauft. Allerdings werden mit diesen in der Regel erfolgreiche Coins aufgebaut.

Wie soll nun also der Memecoin-Entwickler noch Community-Aktionen, Marketing, Entwicklung von Software und vieles mehr finanzieren? Genau dies ist der entscheidende Fallstrick von solchen Launchpad-Memecoins.

Das soll nicht heißen, dass sich einige von ihnen auch längerfristig an der Spitze halten und sogar zu etwas nützlichem, wie 4 der Top 6 der Memecoins, entwickeln können. Allerdings stehen die Chancen bei diesen deutlich geringer, was auf die Einschränkungen der Tokenomics zurückzuführen ist. Im Umkehrschluss erhalten wir somit Indizien für erfolgreiche Memecoins.

Bessere Alternative zu Launchpad-Memecoins

Während die Launchpad-Memetoken tendenziell besser für spekulativere Trader im kurzfristigen Zeitrahmen geeignet sind, sollten sich Investoren eher an die Memecoins mit einem langfristigen Potenzial halten.

Wie bereits erwähnt, spielen dabei die Finanzmittel und die Coin-Reserven des Projekts eine entscheidende Rolle. Auch wenn Sie in der Wüste der einzige Wasserverkäufe sind, müssen Sie dieses zunächst erwerben und andere auf sich aufmerksam, um auch tatsächlich ein gutes Geschäft zu machen.

Ebenso wichtig ist es, dass man etwas bietet, was andere in dem Moment wollen, wie das Wasser an sehr Durstige in der Wüste. Dann sind schon einmal die besten Konditionen für den Erfolg gegeben, insbesondere, wenn Sie der Erste oder einer von wenigen Wasserverkäufern sind, wie in der Wüste.

Solch hohe Anforderungen können nur die wenigsten Memecoins erfüllen, da es eher Eigenschaften von nützlichen Kryptowährungen sind. Dennoch zeigt sich ein Trend hin zu Utility-Memetoken, was sich an den Marktführern erkennen lässt. Schließlich sind sie nicht nur von der spekulativen Nachfrage abhängig, sondern werden durch das natürliche Interesse unterstützt.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass viele dieser Coins schon eine hohe Bewertung haben und somit nur noch ein geringes Steigerungspotenzial bieten. Allerdings gibt es mit Pepe Unchained eine Ausnahme, welche besonders aus dem Angebot der Memecoins hervorsticht. Er könnte den nutzlosen Pepe mit der optimierten Version ersetzen und ist noch im Presale günstig zu haben.

Darum ist Pepe Unchained der beliebteste Krypto-Presale

Im Gegensatz zu den Launchpad-Memecoins wird Pepe Unchained über einen Vorverkauf gestartet. Dieser hat jedoch schon die Mindestschwelle aller Launchpad-Plattformen überschritten, sodass er nicht nur seit Längerem ein deutliches größeres Interesse verzeichnet, sondern seine Listung auf diesen mehrfach gesichert gewesen wäre.

Der Grund für das beispiellose Interesse ist auf seine einzigartige Marktstellung zurückzuführen. Denn es ist eine Ethereum-Skalierungslösung sowie ein Memecoin-Ökosystem mit Launchplattform und mehr. Dabei bietet es eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren auf dem Web3-Markt.

Im Unterschied zu den anderen Memecoin-Launchplattformen ist Pepe Unchained nicht auf einer zweitrangigen, sondern der führenden Web3-Blockchain für dezentrale Angebote - Ethereum - vertreten. Die anderen befinden sich stattdessen auf Solana, TRON und BNB Smart Chain, sodass $PEPU sogar ein noch größeres Interesse hervorrufen könnte.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Konkurrenten außer ihren Layer-1s keinen eigenen Coin für die Memecoin-Plattform haben. Deshalb können Anleger nur breit gestreut in die Infrastruktur investieren, jedoch nicht zu einer Art Geschäftsführer des "Casinos der Memecoins" werden, ohne selbst wirklich die riskantesten Memecoins halten zu müssen. Mit $PEPU ist hingegen genau dies möglich.

Mit seinen besseren Konditionen kann Pepe Unchained leichter viele andere Kryptoprojekte anziehen. Diese erhöhen wiederum das Transaktionsvolumen, die Nutzeranzahl, den TVL und weitere Parameter, welche Analysten als Zeichen für steigende Kurse interpretieren. Daher könnte er auch zu einem der führenden Memecoins aufsteigen.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass der Vorverkauf nach rund 5 Wochen schon mehr als 11,2 Mio. USD eingeworben hat und somit nicht mehr viele Coins zur Verfügung stehen. Wie es aussieht, werden viele zu spät kommen und könnten dies später einmal bereuen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.