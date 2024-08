Unterstützung aus Peking stärkt Alibaba-Aktie

Die Alibaba-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Kursanstieg von 3,5 Prozent und erreichte einen Wert von 83,85 USD während der New York-Sitzung. Grund dafür war die positive Rückmeldung der chinesischen Kartellbehörde, die Alibabas Bemühungen zur Verbesserung ihrer Geschäftspraktiken würdigte. Die Behörde bestätigte, dass Alibaba die monopolistischen Praktiken eingestellt habe, die vor über drei Jahren Anlass zu Ermittlungen gegeben hatten. Diese Entwicklungen spiegeln Pekings Signal für Unterstützung des riesigen Internetsektors wider, was sich positiv auf Alibabas Marktresonanz auswirkte.

Strategische Neuausrichtung und Quartalszahlen

Alibaba profitierte zusätzlich von strategischen Anpassungen und positiven Quartalszahlen. Im jüngsten Finanzbericht gab das Unternehmen bekannt, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 0,69 Prozent gestiegen war und nun bei 33,59 Milliarden USD lag. Trotz eines Rückgangs des Gewinns pro Aktie (EPS) von 1,91 USD auf 1,39 USD im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb die Performance stabil. Analysten erwarten, dass Alibaba auch zukünftig solidere Ergebnisse präsentieren wird, was das Vertrauen der Anleger stärkt. Die erwarteten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 stehen am 14. November 2024 an und sind für Investoren von großem Interesse.

