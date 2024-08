Münster (ots) -Am Freitagabend (30. August) wurde der Eurojackpot geknackt. Der Glückstreffer im Wert von 92,5 Millionen Euro kommt aus dem Rheinland. Es ist bereits der dritte Jackpotgewinn im Jahr 2024 bei der europäischen Lotterie Eurojackpot, der nach Nordrhein-Westfalen geht.Die zehnte Ziehung der laufenden Jackpotperiode brachte das große Glück. Mit den Gewinnzahlen 8, 11, 25, 31 und 48 sowie den beiden Eurozahlen 11 und 12 hatte der noch unbekannte Spielteilnehmer aus NRW den richtigen Riecher. Denn kein anderer Spielauftrag in den 19 teilnehmenden europäischen Ländern bei Eurojackpot hatte die gleiche Zahlenkombination in den beiden Tippfeldern 5aus50 und 2aus12.Glücksort WestLotto-AnnahmestelleDen Spielauftrag hatte der neue Multi-Millionär in einer WestLotto-Annahmestelle im Rheinland abgegeben. Für seine individuellen Kreuze zum Millionen-Glück investierte der Gewinner einen Spieleinsatz von 12,75 Euro, was sechs Tippreihen entspricht. Der Spielschein wurde erst am Ziehungstag (Freitag, 30. August) gespielt. Die Glückszahlen hatte der neue Multi-Millionär dabei selbst auf dem Eurojackpot-Schein angekreuzt.Dritter Jackpotgewinn in NRW in 2024In 2024 gab es zuvor bereits zwei weitere Jackpotgewinne bei der Lotterie Eurojackpot in Nordrhein-Westfalen. Am 23. April teilten sich zwei Spielteilnehmer aus NRW und Slowenien den auf die maximal mögliche Jackpotsumme angestiegenen Eurojackpot von 120 Millionen Euro und räumten jeweils 60 Millionen Euro ab. Übertreffen konnte das am 9. Juli ein weiterer Tipper, dem im Nachgang zu der Ziehung 98,2 Millionen Euro ausgezahlt werden konnten.Weiterer NRW-Hochgewinner im zweiten GewinnrangNeben dem neuen Multi-Millionär gibt es bei der Eurojackpot-Ziehung vom Freitag (30. August) sechs weitere Hochgewinner im darunter liegenden zweiten Rang. Sie erhalten die Summe von jeweils 475.375,30 Euro. Auch hier hat das Glück in Nordrhein-Westfalen zugeschlagen. Die weiteren Treffer kommen aus Bayern, Niedersachsen, Ungarn, Polen und Griechenland. Der NRW-Gewinner im zweiten Rang hatte seinen Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Essen abgegeben.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5854587