Es scheint fast wie eine Glaubensfrage: Sollte man in Aktien oder doch lieber in ETFs investieren? Über Jahre hinweg wurde viel über die Vor- und Nachteile von Aktien und ETFs geschrieben, diskutiert und abgewogen. Doch eine neue Studie wirft ein unerwartetes Licht auf das Thema und legt nahe: Wer in ETFs investiert, könnte am Ende verlieren. Aber wie fundiert ist diese These wirklich, und was bedeutet sie für Ihre Anlagestrategie? Im neuesten Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...