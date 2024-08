Jüngste Statements der südafrikanischen Beteiligungsgesellschaft Naspers lassen aufhorchen. Denn das Unternehmen, das besonders stark im E-Commerce-Bereich tätig ist, erwartet, dass der E-Commerce-Markt in den kommenden 10 Jahren eine signifikante Steigerung erreichen wird. Aktuell wird im Markt prognostiziert, dass die südafrikanische E-Commerce-Wirtschaft in diesem Jahr ein Volumen von rund 6,5 Mrd. $ erreichen und bis 2029 um jährlich durchschnittlich 10,4 % weiterwachsen wird. Doch Südafrika steht damit nicht allein. Auch in anderen Schwellenländern bzw. Emerging Markets gewinnt der E-Commerce-Markt immer mehr an Substanz.



Länder wie Indien, Indonesien und Vietnam verzeichnen ein rasantes Wachstum. Der Markt hat hier bereits ein Volumen von über 200 Mrd. $ erreicht und wird voraussichtlich bis 2025 auf mehr als 300 Mrd. $ anwachsen. Getrieben durch Märkte wie Brasilien und Argentinien hat der E-Commerce-Sektor in Südamerika ein Volumen von rund 100 Mrd. $. Die Wachstumsprognosen liegen bei etwa 25 % pro Jahr, was das enorme Potenzial dieser Region unterstreicht. Zusammengenommen liegt in Südafrika, Asien (ohne China) und Südamerika das durchschnittliche jährliche Wachstum des E-Commerce-Sektors bei etwa 20 bis 25 %. Davon ausgehend blicken wir im Frankfurter Börsenbrief , Ausgabe 35/2024, auf einige der wichtigsten Player.



