Aktien der B&C Group wurden für 230 Mio. Euro erworben

Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, gibt heute den Abschluss der Übernahme eines 15 %igen Anteils an der Lenzing AG, dem an der Wiener Börse notierten, weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Premium-Cellulosefasern für die Textil- und Textilverbundstoffindustrie, von der B&C Group bekannt. Wie im Juni dieses Jahres angekündigt, beläuft sich der Wert der Transaktion auf 230 Mio. Euro (bzw. 39,70 Euro pro Aktie). Die Vereinbarung stand unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, die ohne Einschränkungen erteilt wurde.

Die langfristige Partnerschaft zwischen Suzano und der B&C Group sieht vor, dass Suzano das Recht hat, zwei Sitze im Vorstand von Lenzing zu halten und die Option hat, bis Ende 2028 einen weiteren Anteil von 15 von der B&C Group zu erwerben. Nach der Veräußerung des 15 %igen Anteils hält die B&C-Group nun 37,25 des Lenzing-Aktienkapitals.

Lenzing ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Cellulosefasern auf Holzbasis (Lyocell, Modal und Viskose) für die Herstellung von Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukten und Textilverbundstoffen.

Beto Abreu, CEO von Suzano, sagte:

"Lenzing ist aufgrund seiner beispiellosen Innovationskraft und seiner erstklassigen Technologie weltweit führend in der Entwicklung nachhaltiger Lösungen aus Holz. Mit dieser Transaktion wollen wir unsere Kompetenz auf dem Textilmarkt ausbauen und herausfinden, wie wir zur Stärkung der Wettbewerbsposition des Unternehmens beitragen können."

Der Kauf der Beteiligung an Lenzing steht im Einklang mit zwei der wichtigsten strategischen Ziele von Suzano: "Mutig in neue Märkte expandieren" und "Eine führende Rolle in der Nachhaltigkeit spielen". Der Abschluss der Transaktion hat keine wesentliche Auswirkung auf die Gesamtverschuldung und/oder den Verschuldungsgrad von Suzano.

