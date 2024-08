Die Drogeriekette dm hat damit begonnen, einen Teil ihrer Filialen in der österreichischen Metropole Wien per Elektro-Lkw zu beliefern. Der Logistikpartner Quehenberger hat dazu nun die ersten drei E-Lkw eingeflottet. Das Unternehmen betreibt in Wien rund 100 Filialen. Bis Herbst 2025 soll ein Großteil dieser Filialen elektrisch beliefert werden. Rund zehn Elektro-Fahrzeuge wird die Spedition Quehenberger, Logistikpartner von dm, dafür insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...