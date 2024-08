Wegen Betrugs und Geldwäsche rund um seine Kryptobörse FTX muss Sam Bankman-Fried für 25 Jahre hinter Gitter. Es ist das Ende eines langen Prozesses, der die Kryptoszene bis ins Mark erschüttert hat. Doch die Geschichte des einstigen Krypto-Wunderkindes ist noch nicht auserzählt. Michael Lewis, renommierter Wirtschaftsjournalist und Bestsellerautor ("The Big Short"), hatte uneingeschränkten Zugriff zum Inner Circle des FTX-Gründers und erzählt nun in seinem neuen Buch die wahren Geschehnisse der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...