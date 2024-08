Pfizer: Neue Konkurrenz für Novo Nordisk & Eli Lilly bei Adipositas?

3 klinische + mehrere präklinische Kandidaten in der Pipeline!

Bilderbuchkonstellation bei der Pfizer-Aktie (PFE). Mega-Breakout-Setup! JETZT einsteigen?

Pfizer (PFE) - ISIN US7170811035

Rückblick: Ein sauberer Aufwärtstrend mit einem Kursplus von rund 12 Prozent und eine schlanke Seitwärtsrange im Bereich der gleitenden Durchschnitte formieren ein Traum-Setup bei der Pfizer-Aktie. Hier könnte sich ausreichend Dynamik für einen lukrativen Long Trade aufgestaut haben. Das Allzeit-Hoch aus dem Dezember 2021, als das Wertpapier vom Corona-Hype profitierte, bleibt allerdings bis auf weiteres außer Reichweite.

Pfizer-Aktie: Chart vom 30.08.2024, Kürzel: PFE Kurs: 29.01 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Tatsächlich spricht vieles dafür, dass die Pfizer-Aktie in Kürze zum Pivot-Hoch vom 30. Juli durchsrauscht, sobald die Widerstandslinie überschritten ist. Frische Quartalszahlen gibt es erst am 29. Oktober. Allerdings können bei dem forschenden Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in New York Meldungen zu Studienergebnissen und Zulassungen auch außerhalb der Earnings Season für Überraschungen sorgen.

Mögliches bärisches Szenario

Mit dem Stop Loss unterhalb der beiden EMAs ist unser Trade gut abgesichert. Sofern die Kursentwicklung nicht auf der Oberseite der gleitenden Durchschnitte weitergeht, können wir davon ausgehen, dass das positive Momentum zunächst einmal verloren geht. Pfizer würde dann erst einmal auf der B-Watchlist landen.

Meinung:

Der US-Pharmakonzern Pfizer treibt die Entwicklung des Wirkstoffs Danuglipron zur Adipositas-Medikation voran und plant Studien zur Dosisoptimierung für die Zulassung. Laut einer Pressemitteilung, die allerdings keine Details benennt, lieferten mehrere Kandidaten vielversprechende Ergebnisse. Das Unternehmen verfügt über mehrere klinische und präklinische Kandidaten. Danuglipron zeigte bei zweimal täglicher Gabe gute Wirksamkeit. Eine einmal tägliche Formulierung könnte im Bereich oraler GLP-1-Medikamente konkurrenzfähig sein. Pfizer positioniert sich damit im lukrativen Markt für Appetitzügler, der bisher von Novo Nordisk und Eli Lilly dominiert wird.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 164.39 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 701.23 Mio. USD

Meine Meinung zu Pfizer ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/pfizer-aktie-springt-an-adipositas-chance-lebt-20361699.html

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2024

Autor: Thomas Canali

