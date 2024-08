© Foto: AdobeStock



Das hätte nicht passieren dürfen. Die Erholung bei Kupfer geriet zuletzt ins Stocken. Es droht die Wiederaufnahme der Korrektur. Für die Aktien der Kupferproduzenten brechen richtungsweisende Handelstage an.Kupfer - Schwächeanfall zur Unzeit Just in einer Phase, in der die Erholung den Kupferpreis in Richtung 4,5 US-Dollar / lb zu führen schien, kam Gegenwind auf. Gewinnmitnahmen setzten ein und verhinderten eine Ausdehnung der Erholung. Das bringt Kupfer in die Bredouille. Eine Wiederaufnahme der Korrektur als mögliches Szenario ist nicht auszuschließen. Es könnte sich allerdings auch nur um eine Verschnaufpause handeln. Die nächsten Tage werden es zeigen und womöglich richtungsweisend …