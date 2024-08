Sektor-Leader: Agrar-Aktien

Warum Agrar-Aktien interessant sind!

Die Weltbevölkerung wächst stetig, was den Bedarf an Nahrungsmitteln erhöht. Der Trend zur Nachhaltigkeit und die Suche nach alternativen Energiequellen steigern die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten. Technologien wie Drohnen, Sensoren und künstliche Intelligenz optimieren landwirtschaftliche Prozesse und steigern die Effizienz. Investoren legen zunehmend Wert auf nachhaltige Investments. Unternehmen, die sich für nachhaltige Landwirtschaft einsetzen, können von diesem Trend profitieren.

Aber es gibt auch Risiken durch die Wetterabhängigkeit. Dürren, Überschwemmungen oder andere extreme Wetterereignisse können zu Ernteausfällen und damit zu Kursverlusten führen. Politische Risiken wie Handelsstreitigkeiten, Subventionen und andere politische Entscheidungen können die Preise für Agrarprodukte erheblich beeinflussen.

Corteva (CTVA)

Corteva beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Saatgut- und Pflanzenschutzlösungen, die sich mit der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung befassen. Das Unternehmen arbeitet über die Segmente Saatgut und Pflanzenschutz. Das Saatgutsegment umfasst die Entwicklung und Lieferung von fortgeschrittenem Keimplasma und Merkmalen, die Ertrag für landwirtschaftliche Betriebe erzeugen. Das Segment Pflanzenschutz umfasst die globale landwirtschaftliche Input-Industrie mit Produkten für Unkraut, Insekten, andere Schädlinge und Krankheitsschutz durch Stickstoffmanagement und Saatguttechnologien.

CF Industries Holdings (CF)

CF Industries Holdings ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft, die zu den weltweit führenden Anbietern von Düngemitteln zählt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Stickstoff- sowie Phosphatdünger. Der Konzern produziert Ammoniak, Harnstoffe, Ammoniumnitrat sowie verschiedene Nitratlösungen. Hinzu kommen Diesel, DEF und eine Wasser-Ammonikalösung, Di- und Monoammoniumphosphat. Durch seine Tochtergesellschaften betreibt der Konzern sieben Stickstoffdünger-Produktionsstätten im Zentrum der USA und in Kanada, Anlagen für die Phosphatdüngerherstellung in Florida sowie ein Netzwerk von Lagerhallen und Vertriebskanälen, die sich insbesondere auf den Mittleren Westen der USA konzentrieren. Zudem besitzt der Konzern Beteiligungen an Herstellerfirmen in Großbritannien, der Schweiz und der Republik Trinidad und Tobago.

Intrepid Potash (IPI)

Intrepid Potash ist ein diversifiziertes Mineralunternehmen, das sich mit der Lieferung von Kalium-, Magnesium-, Schwefel-, Salz- und Wasserprodukten beschäftigt, die für den Kundenerfolg in der Landwirtschaft, in der Tierfutter- und Öl- und Gasindustrie unerlässlich sind.

Scotts Miracle Gro (SMG)

Scotts Miracle-Gro beschäftigt sich mit der Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Produkten für die Rasen- und Gartenpflege und die Indoor- und Hydrokultur-Gartenarbeit. Zu seinen Produkten und Dienstleistungen gehören Rasenpflege, Gartenarbeit und Landschaftsgestaltung, hydroponische Hardware und Anbauumgebungen, Beleuchtung, Kontrollen und Marketingvereinbarungen.

FMC Corp. (FMC)

Die FMC Corporation ist ein US-amerikanisches Agrarwissenschaftsunternehmen, das in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie sowie Konsumgüter tätig ist. Die Gesellschaft entwickelt und vertreibt Pflanzenschutzchemikalien, Lebensmittel- sowie pharmazeutische Zusatzstoffe, Biopolymere und Lithium sowie zahlreiche anorganische Stoffe. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit sowie professionelles Schädlings- und Rasenmanagement.

Tagescharts vom 30.08.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.