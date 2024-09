Hamster Kombat startet AirDrop und Updates nach 300 Mio. Spielern

Eines der in Bezug auf die Anzahl der Spieler erfolgreichsten Telegram-Spiele aus dem Bereich der P2E-Games hat nun den Termin für seinen heiß erwarteten AirDrop bekannt gegeben, nachdem dieser von Ende Juli auf unbekannte Zeit verschoben wurde. Kann dieser das Spiel retten sowie das Interesse der Nutzer und Investoren wiedererlangen? Erfahren Sie dies jetzt in diesem Artikel!

AirDrop von Hamster Kombat soll endlich stattfinden

Nun soll er am 26. September erfolgen und zu einem der größten AirDrops des Kryptomarktes werden. Bereits zuvor hat Notcoin ein Millionenpublikum und mit seinem Coin eine Bewertung in Milliardenhöhe erreicht. Deshalb erwarten einige eine ähnliche Entwicklung für Hamster Kombat.

Mittlerweile hat die Vorfreude jedoch aufgrund der zweifachen Verschiebung nachgelassen, was sich an dem Rückgang der Abonnenten von 155 Mio. auf 87 Mio. erkennen lässt. Ebenso gab es kaum ein fesselndes Spielkonzept und auch das Hinzufügen von Verlinkungen zu anderen Games hat nicht wirklich große Begeisterung hervorrufen können.

Daher war jetzt auch ein schnelles Handeln des Teams vonnöten, um den anfänglichen Erfolg nicht entgleiten zu lassen. Neben einem neuen Termin für den AirDrop sind jedoch noch Erweiterungen für das Spiel geplant, um ihn weitere Tiefe und einen höheren Unterhaltungswert zu verleihen.

Laut den Angaben der Roadmap sollten neue Charaktere, Skins und zeitlich begrenzte Events hinzukommen. Ebenso waren Partnerschaften mit anderen NFT- und P2E-Spielen geplant. Ebenfalls auf der Roadmap stehen Live-Events, Squads und einiges mehr. Auf diese Weise wollen sie die Nutzer noch länger fesseln.

Jetzt gefragten GameFi-Coin vor Bullenmarkt sichern!

Alles Wichtige über den $HMSTR-Coin

Als Nächstes wird mit dem AirDrop der $HMSTR-Coin erfolgen, welcher sich schon jetzt an einer Reihe von Kryptobörsen auf dem PreMarket handeln lässt. Jedoch sind die Tokenomics und weiteren Informationen über diesen noch vollkommen unklar, sodass es sich um ein sehr spekulatives Investment handelt.

Nachdem der $HMSTR-Coin zu Beginn auf Gate.io von 0,0041 USD in der ersten Woche aufgrund seines Erfolgs um 9.295 % auf 0,3852 USD steigen konnte, hat der Optimismus der Anleger mittlerweile nachgelassen. Mittlerweile notiert er mit 0,0861 USD schon 78 % darunter.

Denn, wie auch die Spieler selbst, haben die Investoren das Interesse an dem langweiligen Hamster Kombat verloren. Möglicherweise könnte der Coin sogar bei einem weniger attraktiven Wertangebot kurzzeitig in die Höhe getrieben werden, für einen nachhaltigen Kursanstieg sollten hingegen noch bessere Upgrades erfolgen.

Anstelle die $HMSTR-Coins zu kaufen, können Interessierte sie auch kostenlos über den AirDrop erwerben. Im Falle des Vorgängers Notcoin hat etwa der YouTuber Uche Crypto 800 USD verdienen können. Viele andere haben hingegen nur 50 USD erhalten.

Je nach Aktivität der Spieler fallen dabei die Belohnungen aus. Gemessen wird diese unter anderem an der Höhe der stündlichen Belohnungen und der Anzahl von verdienten Schlüsseln. Allerdings soll es im Gegensatz zu Notcoin keine Rolle spielen, wie hoch die Anzahl der Coins ist.

Jetzt beliebten GameFi-Coin entdecken!

Shiba Shootout ist wesentlich vielseitiger aufgestellt

Ein Investment in den $HMSTR-Coin stellt derzeit ein zu großes Risiko dar. Schließlich sind noch keinerlei Informationen über die Tokenomics bekannt. Ebenso hat die Plattform noch einen großen Aufholbedarf und auch ein großer AirDrop erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit von schnellen Abverkäufen, vor allem, wenn das Spiel selbst eine Enttäuschung ist.

Wesentlich vielseitiger ist Shiba Shootout positioniert. Es hat ebenfalls verschiedene Spieleangebote geplant, welche Genres wie actiongeladene Shooter, gemeinschaftliche Kartenspiele, Schatzsuchen und mehr umfassen. Somit können verschiedene Zielgruppen angesprochen werden.

Außerdem will es den Markt der Memecoins wieder aus der extrem Degeneriertheit hin zu einem auf Gemeinschaft, Unterhaltung und Humor ausgerichteten Sektor zu entwickeln. Dafür sind unter anderem Meme-Wettbewerbe geplant, bei welchen die Teilnehmer für ihre Kreativität belohnt werden und somit die Viralität der Plattform steigern.

Ebenso gibt es digitale Lagerfeuergeschichten in der Western-Welt von Shiba Shootout. Dort tauschen sich die Community-Mitglieder über ihre Erlebnisse und Erfahrungen am Kryptomarkt aus, um Belohnungen in $SHIBASHOOT zu verdienen. Daher kombiniert es den SocialFi-Sektor mit Memecoins, welche eine hervorragende Ergänzung füreinander sind.

Viele Memetoken wollen nur das schnelle Geld machen, aber Shiba Shootout hat andere Werte. Es möchte nicht nur den Memecoin-Markt retten und wiederbeleben, sondern ist auch dezentral von der Gemeinschaft organisiert und spendet regelmäßig an gemeinnützige Vereine, um der Welt etwas zurückzugeben.

Das Konzept hat schon einige Investoren begeistert und mehr als 1 Mio. USD mit dem Vorverkauf eingeworben. Noch kann das von Blockchain-Sicherheitsexperten geprüfte Projekt zu günstigen Konditionen erworben werden. Denn der Preis steht erst bei 0,02 USD, während die Staking-Rendite mit 884 % noch hoch ist.

Jetzt in Shiba Shootout investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.