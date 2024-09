Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Mit der Treue haben viele Menschen Probleme. Gemeint ist in diesem Fall nicht die Treue zur Partnerin oder zum Partner, sondern die Therapietreue. Dagmar Ponto berichtet:Sprecherin: Wenn unser Arzt oder die Ärztin uns Medikamente verschreibt, müssen wir diese regelmäßig immer zu denselben Zeiten nehmen, damit sie wirken und wir schnell wieder gesund werden. Warum uns das oft schwerfällt, dazu Orla Finegan von der Apotheken Umschau:O-Ton Orla Finegan 18 sec."Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen ihre Tabletten nicht regelmäßig nehmen. Ein ganz häufiger Grund ist simpel: sie vergessen die Einnahme ganz einfach. Gerade Menschen, die zum Beispiel sehr aktiv sind und viel außer Haus unterwegs sind, müssten also jedes Mal daran denken, ihre Tabletten auch mitzunehmen. Und das geht oft im Alltag einfach unter."Sprecherin: Auch wenn sich die Dosis verändert oder wenn es Nebenwirkungen gibt, die wir vermeiden möchten, kann das unsere Therapietreue beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis zu unserer Ärztin oder zum Apotheker zu haben und mit ihnen unsere Fragen zu besprechen. Auch praktische Tipps helfen:O-Ton Orla Finegan 21 sec."Große Tabletten zum Beispiel lassen sich leichter schlucken, wenn man sie nicht in der Backentasche versteckt, sondern auf die Zungenspitze legt, einen großen Schluck Wasser nimmt, und dann - bevor man schluckt - den Kopf nach vorne neigt, indem man das Kinn in Richtung Brust bewegt. Und jetzt, mit vorgebeugtem Kopf, ist der Wasserspiegel schon fast hinten am Schlund, und so lässt sich die Tablette einfach leichter in den Hals befördern und runterschlucken."Sprecherin: Auch durch Technik lässt sich unsere Therapietreue verbessern:O-Ton Orla Finegan 16 sec."Man kann sich mit dem Handy einen Alarm stellen, der jeden Tag zur gleichen Uhrzeit oder den gleichen Uhrzeiten ertönt und einen daran erinnert, die Medikamente zu nehmen. Es gibt aber auch spezielle Apps, die sich genau das vorgenommen haben: den Patienten zu helfen, die Tabletten regelmäßig einzunehmen."Abmoderation: Das Wichtigste ist, die Arzneimitteleinnahme in den Alltag zu integrieren, schreibt die Apotheken Umschau. Manchen hilft es zum Beispiel, die morgendliche Dosis der Arznei zur Kaffeemaschine zu legen, die wir jeden Tag anstellen. Wer Hilfe für eine individuelle Lösung braucht, kann sich auch an seine Apothekerin oder den Arzt wenden.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5854746