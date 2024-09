Wunsch und Wirklichkeit klaffen in der Asylfrage weiter denn je auseinander. Diese Woche war eine, in der Forderungen nach Klartext in der Asylpolitik erhoben wurden - häufig ausgerechnet von denen, die als die größten Vertuscher aufgefallen sind. Zu schrecklich war das Blutbad, das ein Asylant auf einem »Festival der Vielfalt« in Solingen mit seinem Messer D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...