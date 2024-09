DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem verzeichnet Rekord-Zahlungseingänge im 1. Halbjahr 2024

Frankfurt (pta/01.09.2024/08:00) - De.mem meldet Rekord-Zahlungseingänge von 13,6 Mio. USD für das erste Halbjahr 2024, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnet 21 aufeinanderfolgende Quartale mit steigenden Zahlungseingängen und erwartet, diesen Trend fortzusetzen.

Die Umstellung auf ein Modell mit wiederkehrenden Einnahmen ist fast abgeschlossen, mit etwa 90% wiederkehrenden Zahlungseingängen in H1 2024, verglichen mit 38% im Jahr 2018. Gleichzeitig erreichte das Unternehmen Rekordbruttomargen von 40%, ein deutlicher Anstieg von 25% im Jahr 2018.

De.mem nähert sich dem EBITDA- und operativen Cashflow-Breakeven. Das bereinigte EBITDA für H1 2024 betrug -393.000 USD, während sich die Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit auf -243.000 USD verbesserten.

Zwei kürzlich abgeschlossene Akquisitionen, Border Pumpworks und Auswater Systems, sollen ab Juli 2024 signifikant zu Zahlungseingängen und EBITDA beitragen. Diese Übernahmen passen zur Strategie des Unternehmens, durch wertsteigernde Akquisitionen zu hohen Margen und wiederkehrenden Einnahmen überzugehen.

De.mem hat auch Fortschritte beim Eintritt in den globalen Markt für Hauswasserfiltration gemacht. Das Unternehmen erhielt die NSF-Zertifizierung für seine Graphenoxid-verstärkte Membrantechnologie und startete die kommerzielle Einführung in den USA. Aus dieser Initiative werden Umsätze von etwa 1 Mio. USD über zwei Jahre erwartet.

CEO Andreas Kroell betonte die erfolgreiche Fokussierung auf margenstarke Segmente mit wiederkehrenden Einnahmen, die zu einem stabilen Umsatzmodell und erweiterten Bruttomargen geführt hat. Er hob auch die positiven Aussichten durch die jüngsten Akquisitionen und die Initiative für Hauswasserfilter in den USA hervor.

De.mem hat ein hochwertiges Geschäftsmodell mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen für langfristige, stabile Industriekunden aufgebaut. Dies positioniert das Unternehmen gut für weiteres Wachstum und die Schaffung von Mehrwert für Kunden und Aktionäre in der zweiten Jahreshälfte 2024 und darüber hinaus.

