Der DAX hat am vergangenen Freitag ein neues Rekordhoch bei 18.970 Zählern markiert und den Handelstag nahezu unverändert bei 18.907 Punkten beendet. Zum Start in den September stehen nun "die Chancen für einen goldenen Aktien-Herbst" gut, nachdem sich "das Inflationsgespenst in Europa" langsam verflüchtigt. Statt Inflations- und Konjunktursorgen fokussieren sich Anleger aktuell voll und ganz auf die bevorstehenden Zinssenkungen, sowohl in Europa als auch in den USA. Bei der Notenbank-Konferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...